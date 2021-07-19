Іван Дорн необачно російське місто "братом": Хай ніхто не пробиває честь твою і кремль твій

Український артист, який в останні роки не раз гастролював Росією, знову виступив в одному з місцевих міст. Під час концерту співак зробив сенсаційну заяву, і тим самим вихвалив Кремль

Іван Дорн назвав місто в Росії "братом" / Фото: instagram.com/davor660

Співак Іван Дорн, який раніше в футболці з написом "Несе Галя воду" засвітився в компанії російських зірок у Каннах, заспівав на фестивалі "Столица закатов" в Нижньому Новгороді. Під час виступу артист не тільки виконав хіти, а й зачитав власні вірші, які присвятив місту і назвав його "братом".

Як повідомляє видання NewsNN, Іван Дорн розчулив глядачів віршем до 800-річчя міста.

Реки за спиной сливают русло: два — в один поток. Стрелка град оберегает восьмисотый уже год. Этот град я поздравляю! Юбиляр ты мой родной. Пусть никто не пробивает честь твою и кремль твой. Нижний Новгород холмистый с характерною чертой, Добрых жителей и чистых, и всегда готовых в бой. Что ж, зацепимся за это, приготовься к бою, брат. Кто сегодня твой соперник? Ха! Банда киевских ребят, что уже схватили сцену и прогнули под себя. И хотят, чтоб им склонилась прям вся набережная!, – зачитав Іван Дорн.

Іван Дорн в Нижньому Новгороді / Фото: instagram.com/davor660

У 2017 році Іван Дорн в бесіді з російським журналістом Юрієм Дудем висловив упевненість, що Україна і Росія помиряться. Співак схарактеризував війну між Росією та Україною як просто "сварку" і сказав, що йому подобається вважати українців і росіян братами.

Раніше Іван Дорн епатажно позував з російськими зірками на червоній доріжці в Каннах.