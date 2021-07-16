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Jerry Heil і Анна Трінчер після скандалу через "злив" оголених фото випустили спільний трек

16 липня, 14:25

Даріна Алєксєєва

Кілька днів шанувальники артисток спостерігали за скандалом, який розвертався в соцмережі. Спершу Jerry Heil, а потім і Анна Трінчер, виставили скріншоти з відвертими фото одна одної

Jerry Heil і Анна Трінчер випустили трек після скандалу / Фото: Скріншот з YouTube

У результаті Jerry Heil і Анна Трінчер по-справжньому здивували шанувальників. Ще днями дівчата публікували відверті фото одна одної в Мережі та скандалили, а тепер випустили спільний трек. Пісня отримала назву "Плакса" і вже була на слуху у шанувальників співачок, бо стала "вірусною" в TikTok.

А поки знаменитості інтригують прихильників прем'єрами й скандалами, 15 українок демонструють на білбордах Києва, як змінюється індустрія реклами та погляд суспільства на жіночу красу.

Але навіть і тут без скандальної ноти не обійшлося. За день до того, як відбулася офіційна прем'єра треку, хтось "злив" його в Мережу, про що Jerry Heil розповіла в Instastories. У будь-якому випадку тепер шанувальники артисток можуть послухати їхню першу дуетну роботу на YouTube.

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У пісні розповідається про знайому багатьом проблему в стосунках. Герої історії – Таня і Даня, які закохані одне в одного, але мають різні уявлення про їхнє спільне майбутнє. Таня хоче заміж, а Даня готовий дарувати їй усе що завгодно, крім бажаної каблучки.

Раніше ми повідомляли, що Jerry Heil, Анна Трінчер та інші зірки увійшли до складу суддів нового українського шоу "Співають всі".

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