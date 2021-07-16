Jerry Heil и Анна Тринчер после скандала из-за "слива" обнаженки выпустили совместный трек

Несколько дней поклонники артисток наблюдали за скандалом, который разворачивался в соцсети. Сперва Jerry Heil, а затем и Анна Тринчер, выставили скриншоты с откровенными фото друг друга

Jerry Heil и Анна Тринчер выпустили трек после скандала / Фото: Скриншот из YouTube

В итоге Jerry Heil и Анна Тринчер по-настоящему удивили поклонников. Еще на днях девушки публиковали откровенные фото друг друга в Сети и скандалили, а теперь выпустили совместный трек. Песня получила название "Плакса" и уже была на слуху у поклонников певиц, так как стала "вирусной" в TikTok.

А пока знаменитости интригуют поклонников премьерами и скандалами, 15 украинок демонстрируют на биллбордах Киева, как меняется индустрия рекламы и взгляд общества на женскую красоту.

Но даже и тут без скандальной ноты не обошлось. За день до того, как состоялась официальная премьера трека, кто-то "слил" его в Сеть, о чем Jerry Heil рассказала в Instastories. В любом случае теперь поклонники артисток могут послушать их первую дуэтную работу на YouTube.

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В песне рассказывается о знакомой многим проблеме в отношениях. Герои истории – Таня и Даня, которые влюблены друг в друга, но имеют разные представления об их совместном будущем. Таня хочет замуж, а Даня готов дарить ей все что угодно, кроме желанного кольца.

Ранее мы сообщали, что Jerry Heil, Анна Тринчер и другие звезды вошли в состав судей нового украинского шоу "Співають всі".