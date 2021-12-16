Як Філіп Кіркоров співає наживо – Вікторія Боня показала чесне відео

Вікторія Боня показала, як Філіп Кіркоров співає без фонограми / Фото: instagram.com/victoriabonya

Днями Вікторія Боня опублікувала фото з каблучкою на безіменному пальці та натякнула на заручини. Про своє особисте життя світська левиця нічого не говорить і ніколи не показувала обранця. Боня продовжує інтригувати та опублікувала ще одне відео з вечірки, зазначивши, що це був особливий вечір.

Ми співали, танцювали та слухали Кіркорова. А ще… – підписала публікацію Вікторія.

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Поки одні підписники вітали світську левицю з заручинами, інші звернули увагу на спів Філіпа Кіркорова.

"Він уже не співає, а говорить. Чи не соромно йому?"

"Він зовсім уже співати не може"

"Таке враження, що Кіркоров застудився і співає не на повну силу голосу"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

До слова, Кіркорова часто звинувачують у використанні фонограми. Тож живий спів російського виконавця явище рідкісне.

Нагадаємо, нещодавно Собчак підставила Бузову та Катіну, опублікувавши їх живий спів. Ксенія поділилася відео, на якому телеведуча та екссолістка "Тату" співають хіт "Я сошла с ума".