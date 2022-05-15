Як голосували журі на Євробаченні-2022 та хто дав Україні максимальну кількість балів

Kalush Orchestra отримав 631 бал на "Євробаченні-2022"
Історичний момент, який вкарбується у пам'яті всього світу – Україна стала переможцем "Євробачення-2022", отримавши максимальний 631 бал.
Сайт "Сьогодні" розповідає, хто та які бали давав представнику Україні – Kalush Orchestra.
За результатами голосування професійних журі Україна посіла четверте місце з 192 бали.
Голосування членів журі за Україну:
- 12 балів – Польща, Молдова, Латвія, Румунія та Литва.
- 10 балів – Ісландія, Франція, Німеччина
- 8 – Португалія, Словенія, Хорватія
- 7 – Ізраїль, Кіпр, Австралія, Албанія
- 6 – Грузія, Бельгія, Азербайджан, Вірменія
- 5 – Данія
- 4 – Чехія
- 3 – Ірландія, Норвегія, Швейцарія
- 2 – Сан-Марино
- 0 – Швеція, Нідерланди, Італія, Велика Британія, Фінляндія, Іспанія, Естонія, Болгарія, Австрія, Греція, Мальта, Північна Македонія, Сербія.
А от від глядачів Україна отримала 439 балів. У підсумку вийшло – 631. У фіналі наша країна отримала найвищий бал за глядацьким голосуванням від 28 з 40 країн-учасниць!
Пишаємось нашими хлопцями! Впевнені, що не за горами буде ще одна велика перемога України у битві з рашистським нашестям!
До слова, розглянути усі бали можна за посиланням.
Зазначимо, ще до оголошення результатів "Євробачення-2022" букмекери прогнозували перемогу Україні з рекордним показником 62%. Наступним у турнірній таблиці розташувалися Велика Британія та Іспанія.
Якщо ви пропустили пісенний конкурс та те, як Україна здобула перемогу на ньому – пропонуємо переглянути нашу текстову онлайн-трансляцію "Євробачення-2022".