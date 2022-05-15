Як голосували журі на Євробаченні-2022 та хто дав Україні максимальну кількість балів

Kalush Orchestra отримав 631 бал на "Євробаченні-2022"

Історичний момент, який вкарбується у пам'яті всього світу – Україна стала переможцем "Євробачення-2022", отримавши максимальний 631 бал.

Сайт "Сьогодні" розповідає, хто та які бали давав представнику Україні – Kalush Orchestra.

Реклама

За результатами голосування професійних журі Україна посіла четверте місце з 192 бали.

Скріншот

Голосування членів журі за Україну:

12 балів – Польща, Молдова, Латвія, Румунія та Литва.

10 балів – Ісландія, Франція, Німеччина

8 – Португалія, Словенія, Хорватія

7 – Ізраїль, Кіпр, Австралія, Албанія

6 – Грузія, Бельгія, Азербайджан, Вірменія

5 – Данія

4 – Чехія

3 – Ірландія, Норвегія, Швейцарія

2 – Сан-Марино

0 – Швеція, Нідерланди, Італія, Велика Британія, Фінляндія, Іспанія, Естонія, Болгарія, Австрія, Греція, Мальта, Північна Македонія, Сербія.

А от від глядачів Україна отримала 439 балів. У підсумку вийшло – 631. У фіналі наша країна отримала найвищий бал за глядацьким голосуванням від 28 з 40 країн-учасниць!

Реклама

Пишаємось нашими хлопцями! Впевнені, що не за горами буде ще одна велика перемога України у битві з рашистським нашестям!

До слова, розглянути усі бали можна за посиланням.

Реклама

Зазначимо, ще до оголошення результатів "Євробачення-2022" букмекери прогнозували перемогу Україні з рекордним показником 62%. Наступним у турнірній таблиці розташувалися Велика Британія та Іспанія.

Якщо ви пропустили пісенний конкурс та те, як Україна здобула перемогу на ньому – пропонуємо переглянути нашу текстову онлайн-трансляцію "Євробачення-2022".