Як хіт Тома Оделла Another love став неофіційним гімном України у TikTok

Як пісня Тома Оделла пов'язана з Україною / Фото: YouTube, TikTok

У TikTok популярною може стати будь-яка пісня, навіть якщо вона була випущена 10 або 20 років тому. Та сьогодні ми розповімо про хіт 2013-го Another love. Це, мабуть, найвідоміша та найзворушливіша композиція британського співака Тома Оделла, яка у найважчий для нашої країни час зігріває тисячі користувачів соцмережі.

Коротко про пісню і Тома

Том Оделл кілька разів виступав в Україні, всі його пісні дуже експресивні, емоційні та наповнені меланхолією.

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Насправді трек Another love ніяк не пов'язаний із Україною. У ньому Том співає про боротьбу за кохання, про те, що він хоче "плакати, навчитися любити" , але всі його сльози вже "виплакані заради иншого кохання" .

Та до чого тут Україна?

Як ми згадали раніше, завіруситися в TikTok може будь-яка пісня, так і Another love користувачі обрали як аудіодоріжку до своїх відео. Особливо багато таких роликів почали з'являтися з початку війни в Україні.

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Ось кілька з них:

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Сам Том написав у TikTok, що він дуже "задоволений" тим, що його пісню використовують багато українців для своїх відео.

Хай живе Україна. Я повинен приїхати і ми повинні заспівати її разом, – написав Оделл.

Скріншот: tiktok.com/@tompeterodell

Музика, як і будь-який інший вид творчості, – це вираз надії, сили, любові, протесту, зрештою – це передача інформації. Особливо у воєнний час, коли одним людям необхідно підняти бойовий дух, а іншим – заявити про солідарність та віру в краще.

Крім пісні Another love, у топі українського TikTok зараз Океан Ельзи та Stefania, з якою Kalush Orchestra мають представляти Україну на "Євробаченні-2022". Все буде Україна!

Раніше Jerry Heil вирішила об'єднатися зі своїми шанувальниками та написати спільну пісню, присвячену протистоянню української армії з російськими окупантами

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