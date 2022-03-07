Jerry Heil запише спільну пісню із фанатами: Путін, йди додому!

Jerry Heil вирішила об'єднатися зі своїми шанувальниками та написати новий хіт, присвячений протистоянню української армії з російськими окупантами

Jerry Heil разом із шанувальниками напише пісню про війну в Україні / Фото: instagram.com/thejerryheil

Українські музики продовжують творити навіть у період війни. Щоправда, тепер у їхніх піснях більше патріотичного контексту та антипутінських гасел.

Слідом за анонсованою піснею Вєрки Сердючки про Путіна , свій трек вирішила написати молода співачка Jerry Heil. Її музична композиція обіцяє бути надзвичайною, адже текст для неї напишуть шанувальники виконавиці.

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У своєму Instagram -акаунті Jerry Heil запропонувала кожному бажаючому написати рядки для пісні про протистояння українського народу, його силу та незламність.

Народ! Пишемо спільно пісню про події, про сильний дух, про вже виниклі меми (бо ми вміємо сміятися за будь-яких умов, така наша українська особливість). З вас рядки (будь-яка кількість, розкрийте свій потенціал по максимуму!) в коментах – а я все зберу – і скоро випустимо цей трек на честь нашої перемоги і миру на рідній землі! – запропонувала фанатам співачка.

У коментарях під постом шанувальники виконавиці вже почали виявляти свій творчий потенціал та писати перші куплети.

Сама Jerry Heil вже встигла записати невелике домашнє відео з новою піснею, присвяченою Володимиру Путіну – "PUTIN, GO HOME".

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Це українська революційна пісня #ХУТІНПУЙЛО стала народною 8 років тому і з того часу не було жодного дня, щоб вона "вилетіла у вікно". Українська назва пісні — це традиційна лайка, але я зробила її більш чемною англійською мовою, так що тепер це #PUTINGOHOME, і тепер настав час усьому світові заспівати його разом, – написала співачка.

Раніше російський співак Стас Михайлов заявив, що Росія не воює з Україною . Він вважає, що зараз слід підтримувати Путіна, а санкції назвав війною Заходу проти Росії.

Ми також писали, що українські виконавці прокоментували скандальну заяву Баскова .

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