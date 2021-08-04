Як Наташа Корольова виглядає без макіяжу – співачка опублікувала чесне відео

Наташа Корольова показала, як виглядає без макіяжу / Фото: instagram.com/koroleva__star
Наташа Корольова не з тих зірок, хто рідко постить фото в соцмережах. Співачка не звертає уваги на критику, а продовжує ділитися новими знімками. Артистка у себе в TikTok опублікувала кілька відео, на яких постала без макіяжу.
Правда, в першому ролику співачка все-таки в кінці відео додала фільтр, але шанувальники встигли оцінити зовнішність Королевою без обробки.
@koroleva__star
!!!– awlesia
Багато в коментарях зазначили, що Наташі Корольовій не варто захоплюватися ретушшю, вона і так прекрасно виглядає.
- "Навіть без макіяжу красуня"
- "Красива"
- "Ви чарівна. Сонечко"
Також співачка опублікувала відео з подругами.
@koroleva__star
!!!
До слова, Наташу Корольову підписники часто критикують за використання фільтрів в соцмережах. Артистка вважає за краще не відповідати на негативні коментарі.
Дістається від користувачів соцмереж та близьким співачки. У Мережі часто критикують і публікації мами Наташі Корольової Людмили Поривай. Деяким здається, що вона веде себе зухвало – комусь не подобається танці мами артистки комусь – образи для фотосесій. Наприклад, недавно Людмилі Поривай порадили вести себе скромніше .
Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться в сюжеті:
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