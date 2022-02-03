Як з роками змінилася Джованна Антонеллі, виконавиця ролі Джад із серіалу "Клон"?

Джованна Антонелли, як і раніше дуже популярна / Фото: instagram.com/giovannaantonelli, открытые источники
Нагадаємо, бразильський серіал "Клон" вперше вийшов на екрани у 2001 році. У нульові він був одним із найпопулярніших теленовел. Його дивилися мільйони людей у всьому світі, а головні герої буквально не сходили зі сторінок таблоїдів. Сьогодні ми розповімо, як із роками змінилася Джованна Антонеллі, виконавиця ролі Джад.
Джованна Антонеллі – знаменита бразильська актриса, фотомодель, успішна бізнес-леді, телеведуча та продюсер. Вперше юна Джованна вийшла на сцену 11 років. А дебют у кіно відбувся у 16 років, вона зіграла у серіалі "Вирішувати вам" Перший великий успіх був у серіалі "Тропіканка", потім у багатосерійному фільмі "Сімейні узи". За роботу в кіно було удостоєно премій Crystal Lens, Internet, Contigo. І хоча вона зіграла у багатьох фільмах та серіалах, багато хто її любить саме за роль Джад з "Клону" .
Так виглядала Джованна в ролі харизматичної, сильної та фатальної дівчини, яка йде наперекір своїй долі.
Для всіх шанувальників актриси великим щастям було дізнатися, що вона та Муріло Бенісіо, виконавче ролі Лукаса були разом та у реальному житті. У 2005 році вони стали батьками хлопчика П'єтро, але їхнє щастя виявилося недовгим. Майже одразу після народження дитини вони розійшлись.
Після "Клону" Джованна кардинально змінила імідж , щоб позбутися шлейфу Джад і стала яскравою білявкою із короткою стрижкою. Звичайно, вона отримала велику порцію критики від шанувальників, адже позбавилася такого розкішного волосся. Але чого не зробиш заради мистецтва. У цей період актриса активно грає у театрі та знімається у кіно. У кінороботі "Колір гріха" вона вперше зіграла негативну героїню, чому дуже зраділа, адже змогла продемонструвати свій багатогранний талант.
У цей період наступають зміни й у особистому житті. Після Бенісіо Джованна пов'язала своє життя з бізнесмен Роберто Локасціо, але вона незабаром розлучається з ним. А все через колишнього. Справа в тому, що Муріло Бенісіо не дозволяв, щоб його колишня кохана разом із сином переїхала до Америки.
Зараз син Антонеллі та Бенісіо виглядає так.
Наступним обранцем Джованни Антонеллі став режисер Леонардо Ногейра. Вона більше не виходила заміж, але це не завадило парі стати батьками. 2010 року актриса народила близнюків – Антонію та Софію.
З появою соцмереж актриса активно почала вести публічні сторінки. На даний момент у її Інстаграм 15,6 млн підписників, яких вона регулярно радує актуальним контентом.
Зараз Джованна Антонеллі знову робить ставку на світліший колір волосся, теплий відтінок. Шанувальники в коментарях пишуть, що такий тон допомагає акторці виглядати ще молодшою.
Загалом за останні кілька років зірка неодноразово змінювала і довжину волосся, і колір.
Як то кажуть, професія зобов'язує. Але так само, як і будь-яка жінка, актриса любить експериментувати з образами.
Виконавниця ролі Джад ретельно стежить за своєю фігурою, багато тренується, тому 45-річна зірка спокійно хвалиться розкішними формами у соцмережі.
Вона, як і раніше, багато знімається, для глянцевих журналів у тому числі.
До речі, ходять чутки, що можливе продовження серіалу "Клон", тому шанувальникам культової кіноісторії варто уважно стежити за новинами.
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