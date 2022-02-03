Як з роками змінилася Джованна Антонеллі, виконавиця ролі Джад із серіалу "Клон"?

Джованна Антонелли, як і раніше дуже популярна / Фото: instagram.com/giovannaantonelli, открытые источники

Нагадаємо, бразильський серіал "Клон" вперше вийшов на екрани у 2001 році. У нульові він був одним із найпопулярніших теленовел. Його дивилися мільйони людей у всьому світі, а головні герої буквально не сходили зі сторінок таблоїдів. Сьогодні ми розповімо, як із роками змінилася Джованна Антонеллі, виконавиця ролі Джад.

Жаді / скріншот із серіалу "Клон"

Джованна Антонеллі – знаменита бразильська актриса, фотомодель, успішна бізнес-леді, телеведуча та продюсер. Вперше юна Джованна вийшла на сцену 11 років. А дебют у кіно відбувся у 16 років, вона зіграла у серіалі "Вирішувати вам" Перший великий успіх був у серіалі "Тропіканка", потім у багатосерійному фільмі "Сімейні узи". За роботу в кіно було удостоєно премій Crystal Lens, Internet, Contigo. І хоча вона зіграла у багатьох фільмах та серіалах, багато хто її любить саме за роль Джад з "Клону" .

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Жаді та Лукас / скріншот із серіалу "Клон"

Так виглядала Джованна в ролі харизматичної, сильної та фатальної дівчини, яка йде наперекір своїй долі.

Джованна Антонеллі у ролі Жаді / скріншоти відео

Для всіх шанувальників актриси великим щастям було дізнатися, що вона та Муріло Бенісіо, виконавче ролі Лукаса були разом та у реальному житті. У 2005 році вони стали батьками хлопчика П'єтро, але їхнє щастя виявилося недовгим. Майже одразу після народження дитини вони розійшлись.

актриса в ролі Жаді / скріншот із серіалу "Клон"

Після "Клону" Джованна кардинально змінила імідж , щоб позбутися шлейфу Джад і стала яскравою білявкою із короткою стрижкою. Звичайно, вона отримала велику порцію критики від шанувальників, адже позбавилася такого розкішного волосся. Але чого не зробиш заради мистецтва. У цей період актриса активно грає у театрі та знімається у кіно. У кінороботі "Колір гріха" вона вперше зіграла негативну героїню, чому дуже зраділа, адже змогла продемонструвати свій багатогранний талант.

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Джованна Антонеллі у серіалі "Колір гріха"

У цей період наступають зміни й у особистому житті. Після Бенісіо Джованна пов'язала своє життя з бізнесмен Роберто Локасціо, але вона незабаром розлучається з ним. А все через колишнього. Справа в тому, що Муріло Бенісіо не дозволяв, щоб його колишня кохана разом із сином переїхала до Америки.

Зараз син Антонеллі та Бенісіо виглядає так.

Сан Антонеллі та Бенісіо / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

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Наступним обранцем Джованни Антонеллі став режисер Леонардо Ногейра. Вона більше не виходила заміж, але це не завадило парі стати батьками. 2010 року актриса народила близнюків – Антонію та Софію.

Актриса з дочками / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

З появою соцмереж актриса активно почала вести публічні сторінки. На даний момент у її Інстаграм 15,6 млн підписників, яких вона регулярно радує актуальним контентом.

Зараз Джованна Антонеллі знову робить ставку на світліший колір волосся, теплий відтінок. Шанувальники в коментарях пишуть, що такий тон допомагає акторці виглядати ще молодшою.

Свіжі фото зі сторінки актриси в Інстаграм / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

Загалом за останні кілька років зірка неодноразово змінювала і довжину волосся, і колір.

Джованна Антонеллі часто змінює зачіски / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

Як то кажуть, професія зобов'язує. Але так само, як і будь-яка жінка, актриса любить експериментувати з образами.

Актриса любит змінювати образ / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

Виконавниця ролі Джад ретельно стежить за своєю фігурою, багато тренується, тому 45-річна зірка спокійно хвалиться розкішними формами у соцмережі.

Джованна решельно слідкує за фігурою / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

Вона, як і раніше, багато знімається, для глянцевих журналів у тому числі.

До речі, ходять чутки, що можливе продовження серіалу "Клон", тому шанувальникам культової кіноісторії варто уважно стежити за новинами.

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