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Сварки на майданчику, романи між акторами та відсутність віри в успіх: цікаві факти про серіал "Беверлі Хіллз, 90210"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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25 січня, 20:30
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Ми зібрали найцікавіші факти про найулюбленіший серіал 90-х, який дивився кожен. Не пропустіть сенсаційні деталі, які не всі знають
Після цієї статті захочеться передивитися культовий серіал знову
Після цієї статті захочеться передивитися культовий серіал знову / Фото: открытые источники

Готуючи матеріал про життя Тіффані Тіссен, виконавиці ролі Валері Мелоун, ми настільки відчули ностальгію, що вирішили зібрати цікаві факти про легендарний серіал. Серіал "Беверлі Хіллз, 90210" по праву називають культовим. У 90-ті його буквально дивилися всі, але і зараз він багатьом утре носа за популярністю, бо й досі піднімає актуальні теми. Зважаючи на інтерес наших читачів до теми, ділимося цікавими фактами про серіал "Беверлі Хіллз, 90210", які знають не всі.

Актори культового серіалу
Актори культового серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" / Фото: vogue.ua

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"Беверлі Хіллз, 90210": цікаві факти

Назва серіалу могла бути іншою. Є інформація, що автор шоу Даррен Стар спочатку хотів знімати серіал не в Беверлі-Хіллз, а в місті Потомак штату Меріленд. Тому робоча назва серіалу була "Потомак, 20854". Але потім щось у концепції змінилося і ми знаємо серіал під назвою "Беверлі Хіллз, 90210".

Медіамагнат та режисер Аарон Спеллінг спочатку скептично поставився до того, що головними персонажами було обрано багато героїв-підлітків. На щастя, автор ідеї серіалу Дарен Стар наполіг на своєму і ми побачили кіноісторію такою, якою вона мала бути спочатку.

В успіх серіалу якийсь час не вірили і самі актори, оскільки телевізійний успіх до "Беверлі-Хіллз, 90210" прийшов не одразу. Так, Джейсон Прістлі і Джеймс Екхаус, кіношний батько і син, навіть сперечалися на тему того, коли проєкт знімуть з ефіру.

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Актори багато часу проводили разом на зйомках та не тільки / скріншот

90210 – індекс, що став найвідомішим поштовим індексом у світі . Це один із трьох поштових індексів Беверлі-Хіллз.

Популярності серіал завдячує не в останню чергу ... війні у Перській затоці. Справа в тому, що перші серії вийшли в лютому 1991 року, в день, коли інші канали перервали мовлення для показу репортажів про війну в Перській затоці. Оскільки телеканал Fox не мав власної служби новин, в ефір пустили серіал "Беверлі-Хіллз 90210". Звичайно ж, кількість тих, хто побачив серіал, був набагато більшим, ніж якби це було в інший час.

Джейсон Прістлі, Дженні Гарт, Ян Зірінг, Габріель Картеріс, Брайан Остін Грін та Торі Спеллінг – актори, які з'явилися як у пілотній, так і у фінальній серії серіалу.

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Торі Спеллінг, яка зіграла Донну, допомогла батькові взяти в акторську команду Шеннен Доерті та Джейсона Прістлі, що зіграли двійнят Брендона і Бренду Волш. Саме акторів для цієї парочки шукали найдовше.

Успіх серіалу перевершив усі очікування / скріншот

Цікаво, що у Джейсона Прістлі в реальному житті є сестра-близнюк - акторка Джастін Прістлі.

Пізніше Прістлі зізнавався, що майже всі актори каста крутили романи один з одним у різних конфігураціях. Це підтверджувала і Торі Спеллінг.

Сама ж Торі Спеллінг, яка зіграла в результаті Донну Мартін, проходила проби під псевдонімом Торіа Мітчел, щоб сховати своє зіркове походження. Але багато хто все одно їй дорікає тим, що вона з'явилася в серіалі завдяки батькові.

Ділан Маккей мав з'явитися все у кількох епізодах шоу, але доля розпорядилася інакше. Спочатку на роль поганого хлопця прослухали величезну кількість акторів, але побачивши виступ 25-річного Люка Пері, який на той момент працював будівельником, зробили на нього ставку. Проти нього виступило керівництво каналу, і Аарону Спеллінгу довелося самому виплачувати актору зарплату, щоб Люк залишився.

Персонажа Люка Перрі назвали на честь актора Метта Діллона хоча ходили чутки, що на честь музиканта Боба Ділана.

Люк Перрі дуже сподобався на пробах Спеллінгу
Люк Перрі дуже сподобався на пробах Спеллінгу / Фото: Getty Images

Ян Зірінг, який зіграв Стіва, покликав Дженні Гарт "репетирувати поцілунок" в гаражі, адже вони були ледь знайомі. Про це виконавиця ролі Келлі розповіла у своїх мемуарах. На той момент юна актриса зізналася, що пізніше дізналася, що подібні сцени не обов'язково репетирувати.

Шеннен Доерті у реальному житті не раз конфліктувала з Дженні Гарт. Тому екранні сварки Бренди і Келлі були такими правдоподібними. І в житті, як і в кіно, їх мирила Торі Спеллінг.

Преса неодноразово розповсюджувала чутки про те, чому насправді Шеннен Доерті залишила серіал після 4 сезонів. Говорили, що вона створювала багато проблем на зйомках, сварилася з усіма поспіль, була примхливою. І нібито саме розбіжності з начальством призвели до її звільнення. Але справжня причина її звільнення – те, що вона зробила коротку зачіску у розпал зйомок, порушивши цим послідовність подій.

Довго ходили чутки про справжню причину відходу Доерті

Скотт Скенлон випадково застрелився. Таку долю персонажу творці були змушені подарувати через те, що виконавець його ролі, актор Дуглас Емерсон вирішив піти з професії і покинув серіал, щоб вступити до коледжу. Але таким чином було порушено в серіалі ще й важливу тему необережної поведінки зі зброєю.

Ми впевнені, у багатьох після цієї ностальгічної добірки з'явиться бажання переглянути улюблений серіал "Беверлі Хіллз, 90210".

Також читайте цікаві факти про зйомки фільму "Морозко".

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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