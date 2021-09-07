Як виглядає 18-річна дочка Бельмондо, який востаннє раз став батьком у 70 років (фото)

Жан-Поль Бельмондо і його дочка Стелла Єва / Фото: Getty Images, instagram.com/stellabelmondo

Легендарний Жан-Поль Бельмондо, який пішов з життя вчора, 6 вересня, був одним з тих акторів, для яких вік не був перешкодою ні для кар'єри, ні для створення сім'ї. У 2003 році Бельмондо став батьком вчетверте – в актора народилася третя дочка. А на той момент йому, між іншим, було вже 70 років. Як виглядає наймолодша дочка Бельмондо зараз і що відомо про її матір – розповідаємо.

Жан-Поль Бельмондо був одружений двічі. У шлюбі з першою дружиною – Елоді Константен – у нього народилося троє дітей: Патриція (у віці 40 років загинула під час пожежі), Флоранс і син Поль, який відомий як гонщик "Формули-1".

Після розлучення у чарівного Бельмондо було кілька романів. У різні періоди він зустрічався зі швейцарською акторкою Урсулою Андресс, кінозіркою Лаурою Антонеллі, з моделлю Playboy Барбарою Гандольфі, проте з жодною з них актор не уклав в результаті шлюб.

Урсула Андресс і Жан-Поль Бельмондо / Фото: instagram.com/suivezlefil/

Зі своєю майбутньою другою дружиною, манекенницею і балериною Натті Тардівель, Бельмондо познайомився в 1989 році. Тоді дівчині було всього 24 роки. Їхня зустріч виявилася випадковістю – обидва вигулювали своїх улюбленців – йоркширських тер'єрів в парку. Перш ніж зіграти весілля, Натті та Жан-Поль Бельмондо прожили разом 13 років. У 2002 році одружилися, а у 2003 – у пари народилася дочка Стелла.

Натті Тардівель і Стелла Бельмондо / Фото: Getty Images

Зараз молодшій доньці актора – Стеллі Єві Бельмондо 18 років. Дівчина успадкувала риси обличчя свого батька.

Стелла Бельмондо не надто активна в соцмережах, але періодично публікує фотографії з відпочинку.

За життя Жан-Бельмондо часто говорив, що пишається своєю дочкою. Стелла Єва, за словами Бельмондо, стала для нього "найкращим даром на старості". Річ у тому, що незадовго до народження Стелли під час пожежі загинула одна з дочок актора – це сильно вдарило по його здоров'ю.

Саме завдяки своїй другій дружині Бельмондо "встав на ноги". Попри це Бельмондо і Натті Тардівель розлучилися у 2008 році. Причиною розриву стали зради актора.

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