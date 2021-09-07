Как выглядит 18-летняя дочь Бельмондо, который в последний раз стал отцом в 70 лет (фото)

Жан-Поль Бельмондо и его дочь Стелла Ева / Фото: Getty Images, instagram.com/stellabelmondo

Легендарный Жан-Поль Бельмондо, который ушел из жизни вчера, 6 сентября, был одним из тех актеров, для которых возраст не являлся преградой ни для карьеры, ни для создания семьи. В 2003 году Бельмондо стал отцом в четвертый раз – у актера родилась третья дочь. А на тот момент ему, между прочим, было уже 70 лет. Как выглядит самая младшая дочь Бельмондо сейчас и что известно о ее матери – рассказываем.

Жан-Поль Бельмондо был женат дважды. В браке с первой супругой – Элоди Константен – у него родилось трое детей: Патриция (в возрасте 40 лет погибла при пожаре), Флоранс и сын Поль, который известен как гонщик "Формулы-1".

После развода у обаятельного Бельмондо было несколько романов. В разные периоды он встречался со швейцарской актрисой Урсулой Андресс, кинозвездой Лаурой Антонелли, с моделью Playboy Барбарой Гандольфи, однако ни с кем из них актер не заключил в итоге брак.

Урсула Андресс и Жан-Поль Бельмондо / Фото: instagram.com/suivezlefil/

Со своей будущей второй супругой, манекенщицей и балериной Натти Тардивель, Бельмондо познакомился в 1989 году. Тогда девушке было всего 24 года. Их встреча оказалась случайностью – оба выгуливали своих любимцев – йоркширских терьеров в парке. Прежде чем сыграть свадьбу, Натти и Жан-Поль Бельмондо прожили вместе 13 лет. В 2002 году поженились, а в 2003 – у пары родилась дочь Стелла.

Натти Тардивель и Стелла Бельмондо / Фото: Getty Images

Сейчас младшей дочке актера – Стелле Бельмондо 18 лет. Девушка унаследовала черты лица своего отца.

Стелла Бельмондо не очень активна в соцсетях, но периодически публикует фотографии с отдыха.

При жизни Жан-Бельмондо часто говорил, что гордится своей дочерью. Стелла Ева, по словам Бельмондо, стала для него "лучшим даром на старости". Дело в том, что незадолго до рождения Стеллы при пожаре погибла одна из дочерей актера – это сильно ударило по его здоровью.

Именно благодаря своей второй супруге Бельмондо "встал на ноги". Несмотря на это Бельмондо и Натти Тардивель развелись в 2008 году. Причиной разрыва стали измены актера.

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