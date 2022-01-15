Як виглядає онука Ольги Сумської – дивимося рідкісні фото

Антоніна Паперна рідко показує фото з донькою Євою / Фото: Instagram
Антоніна Паперна та Володимир Яглич не люблять обговорювати своє особисте життя. У себе у соцмережах артисти також майже не публікують фото дітей. І якщо з 4-річною Євою вони іноді виходять у світ, то обличчя однорічного сина кілька поки що не поспішає показувати.
Вона моє життя. Мій прапор, з яким я йду вперед! – написав якось Володимир Яглич у день народження доньки.
Володимир Яглич зазначає, вони з Антоніною Паперною розмежовують приватне та суспільне життя. Пара лише одного разу зробила виняток, знявшись для російського глянцю всією сім'єю.
У своїх інтерв'ю Ольга Сумська також іноді розповідає про онучку. Вона не приховує, що зі своєю онукою бачиться не так часто, як хотілося б, але Єва разом зі своєю мамою бувають у гостях у Києві.
Так, моя онука вже не раз бувала у Києві. Хотілося б найчастіше, адже це велике щастя. Я не випускала її з рук, бо це моя любов, сила, енергія, – говорила акторка.
Єва не називає Ольгу бабусею, а натомість придумала своє прізвисько.
Вона мене називає "Уля", що означає скорочено від бабусі та Оля. Вона чомусь на мене не каже "баба", може тому, що я не схожа на бабусю, – казала акторка.
Раніше ми розповідали, які стосунки у Ольги Сумської із зятем.