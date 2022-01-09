Як виглядають підрослі доньки Світлани Лободи (фото)

Світлана Лобода показала нове фото із доньками / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода із тих зірок, які рідко показують шанувальникам своїх дітей. Нещодавно артистка публікувала власні архівні світлини із дитячого садка, а тепер поділилася у соцмережі кадрами, на яких позує разом із доньками Євангеліною та Тільдою.

Обличчя другої доньки Світлана все ще старанно ховає від сторонніх очей. Зате з Тільдою вона запостила одразу кілька селфі.

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Світлана Лобода зі своїми доньками / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Старшій дочці LOBODA Євангеліні – 11 років, а молодшій Тільді – 3 роки. Батька останньої Світлана приховує.

Світлана Лобода та її старша дочка Євангеліна / Фото: instagram.com/lobodaofficial

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Батько першої дочки Лободи – хореограф Андрій Цар. З ним співачка була разом кілька років, але офіційно стосунки пара не оформляла. А ось ім'я батькаТільди виконавиця не розкриває.

При цьому зараз LOBODA не приховує – вона щаслива у стосунках. Нещодавно в інтерв'ю вона зізналася, що її обранець старший за неї і з ним вона почувається слабкою, ніжною жінкою:

Так, поряд з ним почуваюся дівчинкою. Він старший за мене. Він дуже мудрий, розуміє і може мене укутати своєю турботою.

Раніше Лобода вперше за кілька років дала інтерв'ю в Україні і розповіла про непрості стосунки з Нателлою Крапівіною, концерти на батьківщині та зради колишнього.