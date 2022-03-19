"Яка неочікуваність!" Путініст Микита Міхалков назвав українських птахів винищувачами росіян

Микита Міхалков порахував траєкторію "заражених" птахів з України / Фото: Скріншот з YouTube

Російський режисер Микита Міхалкова з тих зірок, хто активно пропагує війну в Україні та "поклоняється" Путіну-диктатору. Цього разу він вирішив підтримати кремлівський флешмоб із інфікованих українських птахів.

Путінські пропагандисти за кілька днів до нападу на Україну почали поширювати фейки про те, що наша країна нібито планує створити власну ядерну зброю. Після вторгнення рупори Кремля стали активно поширювати фейки вже про американські "біолабораторії" в Україні, в яких ми нібито інфікували птахів і відправила їх до РФ.

Реклама

Фейкова тема "біолабораторій США" насправді не нова, однак "креативний хід" із інфікованими птахами її дещо освіжив.

Микита Міхалков також підтримав кампанію дезінформації. Ба більше, режисер навіть порахував траєкторію нібито заражених птахів з України.

Там ще ця біологічна зброя, яку випробовували на добровольцях-українцях, а ще й до того ж птахи, яких цим заражали, і прораховувалася траєкторія їхнього перельоту через Росію. Це абсолютно фашистська спроба винищування взагалі слов'янського етносу як такого, без вогню, намагаючись підібрати слова і виглядати солідно – повідомив Міхалков в інтерв'ю російському пропагандистському каналу "Зірка".

Реклама

Нагадаємо, на початку березня українофоба Микиту Михалкова зачно заарештовано.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!