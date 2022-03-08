Путініст Микита Міхалков виступив проти російських зірок, які підтримують Україну

Режисер Микита Міхалков неодноразово негативно висловлювався про Україну

Микита Міхалков засудив російських зірок, які підтримують Україну / Фото: скріншот

Микита Міхалкова з тих зірок, хто завзято пропагує війну. Днями режисер отримав від українського суду ухвалу про арешт . Щоправда, поки що заочно. Михалков і надалі продовжує підтримувати агресію Росію та засуджує російських зірок, які виступають проти війни в Україні.

Колегам моїм, які плачуть з приводу подій в Україні, я хочу сказати: "Хлопці, а що ви тут робите? Їдьте туди, де справедливість, де правда. Вирушайте туди, де всі справжні! – заявив режисер у себе на YouTube-каналі.

Нагадаємо, наступного дня після вторгнення російських військ на територію України Микита Міхалков висловився за визнання маріонеткових "ЛДНР".

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Також режисер займається зйомкою пропагандистського кіно про Донбас. Щоправда, про це він заявив до того, як під гнітом західних санкцій розпочала руйнуватися економіка Росії.

Додамо, із російських зірок не бояться говорити про війну в Україні Максим Галкін, Лія Ахеджакова, Андрій Макаревич, Олексій Панін.

Нещодавно росіяни розкритикували Максима Галкіна через його позицію. Чоловік Алли Пугачова не став мовчати.