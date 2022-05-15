Kalush Orchestra назвали своїх фаворитів на Євробаченні-2022: хто із суперників сподобався гурту (відео)

Kalush Orchestra назвали своїх фаворитів на "Євробаченні-2022" / Фото: Getty Images

Під час прес-конференції іноземні журналісти попросили Kalush Orchestra розповісти більше не лише про "Азовсталь", але й назвати своїх фаворитів цього року на "Євробаченні".

Лідер гурту Олег Псюк зізнався, що колектив має відразу чотири фаворити:

Реклама

Італія – Mahmood & BLANCO – Brividi

Великобританія – Сем Райдер – Space Man

Польща – Ochman – River

Молдова – Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul

Пропонуємо ще раз прослухати пісні цих учасників – можливо, якусь із них ви додасте до свого плейлиста. Також пропонуємо познайомитися з ними ближче та дізнатися кілька цікавих фактів про цих музикантів.

Італія

Махмуд і Бланко – два найпопулярніші молоді артисти Італії. Махмуд прославився завдяки шоу The X Factor Italia. Після цього міланський музикант випустив кілька синглів, а також – два повноформатні альбоми.

На сьогоднішній день найбільшим хітом артиста став трек Soldi, який посів друге місце на "Євробаченні" у 2019 році та став найпопулярнішою піснею "Євробачення" за весь час на Spotify (рекорд тримався до січня 2021 року, коли його перевершила Arcade Дункана Лоуренса).

Реклама

Бланко – італійський співак та репер. Він вперше став широко відомий у 2021 році завдяки пісням La canzone nostra та Mi fai impazzire, які набрали високої популярності та досягли найвищих позицій у чартах Італії.

Великобританія

Сем – співак та автор пісень з Ессекса, популярність якого злетіла до небес, багато в чому завдяки соціальним мережам. Коли у березні 2020 року світ опинився на карантині, Сем завантажив перше зі своїх тепер уже відомих кавер-відео, яке оцінили такі відомі музиканти, як Джастін Бібер, Sia та Аліша Кіз.

Реклама

Польща

Ochman прославився після перемоги в польському "Голосі".

Крістіан Охман, який народився в штаті Массачусетс, США, жив у Польщі з підліткового віку. Після перемоги на "Голосі" співак випустив свій дебютний сингл "Światłocienie". Пісня почала ставати популярною, лише за перший тиждень набравши понад 300 тисяч прослуховувань на Spotify.

Молдова

Дебют Zdob și Zdub на "Євробаченні" також став найпершим виступом Молдови на конкурсі – це було у 2005 році. Також гурт представляв Молдову на конкурсі у 2011 році.

У Турині до гурту приєднаються брати Адвахови: два музиканти, які настільки популярні в Молдові, що вони навіть мають власний фольклорний оркестр, який часто виступає на аншлагових заходах по всій країні.

Раніше ми повідомляли, як українські знаменитості відреагували на перемогу України у "Євробаченні-2022".