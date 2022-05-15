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Kalush Orchestra на прес-конференції Євробачення знову заговорили про Азовсталь: Велика біда нашої країни

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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15 травня, 03:50
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Лідер гурту Kalush Orchestra після свого виступу у фіналі конкурсу закликав світ допомогти Україні, а особливо – Маріуполю та "Азовсталі". Шанувальники злякалися, що за це Україну могли дискваліфікувати
Лідер гурту Kalush Orchestra розповів, чому так важливо говорити про Маріуполь та "Азовсталь"
Лідер гурту Kalush Orchestra розповів, чому так важливо говорити про Маріуполь та "Азовсталь" / Фото: скріншот

Незважаючи на те, що організатори конкурсу раніше заборонили Kalush Orchestra будь-які натяки на політику у виступі, лідер гурту Олег Псюк. все ж таки нагадав Європі про війну в Україні зі сцени "Євробачення".

Після цього багато хто переживав – чи не позбавлять права Україну боротися за перемогу. Пізніше організатори конкурсу повідомили, що гурт не порушив правила та меседж із закликом допомогти Україні носив "гуманітарний, а не політичний характер".

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На прес-конференції, яка відбулася одразу після завершення конкурсу, журналісти поцікавилися у Kalush Orchestra, чому так важливо говорити про Маріуполь та "Азовсталь".

Це велика біда нашої країни. Хто не знає, це остання блокада – понад 1000 людей оточили з усіх боків. І вони не можуть вийти. Тому ми просимо втрутитися якусь третю країну, щоби дати їм вихід. Можна допомогти інформаційно – говорити про це, писати. Тут багато преси – якщо кожен із вас про це напише, я думаю, це точно нам допоможе! Достукатися до влади ваших країн – допомоги може бути багато. Просимо звернути увагу на це! Це дуже важливо! – відповів Олег Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra.

Скріншот: YouTube

Зазначимо, що слова Kalush Orchestra таки викликали ажіотаж! Після заклику гурту на "Євробаченні" Мережа вибухнула пошуком новин! Європейці розпочали масово гуглити слова та новини за запитами Mariupol та Azovstal!

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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