Каменських в шортах і ліфі станцювала з Потапом, а фани знову запідозрили її у вагітності: відео

Настю Каменських знову запідозрили у вагітності / Фото: instagram.com/kamenskux
Танець разом з Потапом Настя Каменських, яка нещодавно знялася майже без білизни, опублікувала в Instagram і супроводила пост інтригуючою фразою:
Завтра у нас велика подія. Як думаєш, яка? – написала Настя.
Шанувальники пари стали писати безліч варіантів. Деякі припустили, що Настя і Потап відзначатимуть річницю, що навряд чи, адже пара одружилася в травні 2019 року. Інші впевнені – Настя вагітна і вони з Потапом влаштовуватимуть гендер-паті – це вечірка, на якій батьки дізнаються стать майбутньої дитини.
У коментарях всі стали писати, що Настя нібито вагітна. На цю думку шанувальників наштовхнула не тільки підпис, але і вбрання Каменських:
- Ви вагітна.
- Настя вагітна
- У вас поповнення?
- Вагітна, слава богу.
Поки незрозуміло, яка подія відбудеться в родині Насті і Потапа завтра. Хто знає, може, цього разу шанувальники вгадали і у пари дійсно скоро з'явиться малюк?
Раніше Настя Каменських в нижній білизні спокусила шикарними стегнами і сідницями. Настя опублікувала серію ранкових фото, зроблених на світанку.
Дивіться інтерв'ю Насті Каменських для "Звіркового шляху":
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