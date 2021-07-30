Каменських в шортах і ліфі станцювала з Потапом, а фани знову запідозрили її у вагітності: відео

Ніхто не зможе підрахувати, скільки разів шанувальники Насті думали, що вона вагітна. Іноді невдала поза або одяг можуть багатьох ввести в оману, і цей раз, схоже, не став винятком

Настю Каменських знову запідозрили у вагітності / Фото: instagram.com/kamenskux

Танець разом з Потапом Настя Каменських, яка нещодавно знялася майже без білизни, опублікувала в Instagram і супроводила пост інтригуючою фразою:

Завтра у нас велика подія. Як думаєш, яка? – написала Настя.

Шанувальники пари стали писати безліч варіантів. Деякі припустили, що Настя і Потап відзначатимуть річницю, що навряд чи, адже пара одружилася в травні 2019 року. Інші впевнені – Настя вагітна і вони з Потапом влаштовуватимуть гендер-паті – це вечірка, на якій батьки дізнаються стать майбутньої дитини.

У коментарях всі стали писати, що Настя нібито вагітна. На цю думку шанувальників наштовхнула не тільки підпис, але і вбрання Каменських:

Ви вагітна.

Настя вагітна

У вас поповнення?

Вагітна, слава богу.

Скріншот: Instagram

Поки незрозуміло, яка подія відбудеться в родині Насті і Потапа завтра. Хто знає, може, цього разу шанувальники вгадали і у пари дійсно скоро з'явиться малюк?

Раніше Настя Каменських в нижній білизні спокусила шикарними стегнами і сідницями. Настя опублікувала серію ранкових фото, зроблених на світанку.

Дивіться інтерв'ю Насті Каменських для "Звіркового шляху":