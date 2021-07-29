Ось це фігура! Каменських в спідній білизні спокусила шикарними стегнами і сідницями (фото)

Для дружини Потапа ранок – важлива частина дня. Цей час артистка любить приділяти турботі про себе і потім показує свої ранкові ритуали шанувальникам

Настя Каменських позувала в спідній білизні на світанку / Фото: instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських, яка раніше підкорила фігурою в сексуальній червоній сукні, опублікувала серію ранкових фото, зроблених на світанку. Дружина Потапа, одягнена в стильний комплект чорної спідньої білизни, позувала на балконі. Артистка продемонструвала струнку фігуру і засмаглу шкіру.

Кадрами співачка поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Доброго ранку. Нехай ваш день буде сьогодні такий же медовий, як мій світанок, – написала Настя Каменських.

За три години публікація співачки зібрала понад 100 тисяч лайків.

Настя Каменських позувала вранці в спідній білизні / Фото: instagram.com/kamenskux

На фото "гаряче" відреагував чоловік співачки, Потап і колеги. Леся Нікітюк та Оля Полякова залишили емоджі вогню.

Як Настя Каменських підтримує струнку фігуру?

Багатьом важко уявити, що колись Настя Каменських скинула 20 кілограмів. Кілька років тому співачка серйозно взялася на фігуру і швидко досягла дивовижних результатів. У співачки був досвід і строгих дієт, коли вона голодувала, що, в результаті, призвело до проблем зі здоров'ям. Тому зірка прийшла до того, щоб просто дотримуватися здорового п'ятиразового харчування.

Крім цього спорт став невіддільною частиною життя співачки. Вона часто постить фото з тренувань, ранкових пробіжок і занять в спортзалі. Одне з домашніх тренувань Насті Каменських можна подивитися тут.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

Раніше Настя Каменських без макіяжу оголилася в басейні.