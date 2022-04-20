Канадський гурт Simple Plan підтримав Україну новою піснею та зняв кліп з українським режисером

Музика давно стала не просто мистецтвом, а й способом донести до світу необхідний посил. З початком війни в Україні українські музиканти своєю творчістю намагаються привернути увагу світу до російської агресії. Наприклад, Пономарьов, DZIDZIO, Антитіла об'єдналися, щоб підняти бойовий дух нашої армії.

Приєдналися до "артоборони" й канадські музиканти з гурту Simple Plan. Рок-гурт записав нову пісню Wake Me Up.

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Коли ми побачили перші кадри з війни в Україні, ми відчули себе такими розбитими та безсилими. Вплив на маленьких дітей та сім'ї був особливо руйнівним, і ми захотіли зробити щось, щоб допомогти, – поділилися музиканти.

Ідея створення кліпу виникла у музикантів після спілкування з їхнім добрим другом та режисером українського походження Дженсеном Ноєном.

Ми відчували, наскільки важливими та особистими були для нього події в Україні, і звідти народилася концепція відео. Було дуже незвично бачити, як вся ця талановита українська команда зібралася разом для цієї справи та створила таке зворушливе, емоційне музичне відео. Ми віримо в силу музики і сподіваємось, що це відео позитивно вплине і збере якнайбільше грошей для мешканців України, – розповіли рок-виконавці.

Нагадаємо, раніше гурт THE HARDKISS випустив актуальний трек "Як ти?".