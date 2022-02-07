"Ловець снів": канал "Україна" знімає серіал з Олексієм Горбуновим у головній ролі

Олексій Горбунов знімається в серіалі "Ловець снів" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна", Facebook Олексія Горбунова

Ми маємо чудові новини для всіх шанувальників популярного українського актора Олексія Горбунова. Просто зараз триває робота над серіалом "Ловець снів", який знімає канал "Україна".

За сюжетом, коли нав'язливі сни стають причиною переживань та ускладнюють життя, герої нового серіалу звертаються по допомогу до Назара Лютого (Олексій Горбунов).

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Олексій Горбунов / Фото: открытые источники

Ловець снів, як його називають, знаходить відповіді у підсвідомості пацієнтів, допомагає прочитати сон та вирішити реальні проблеми. Але Ловець снів не дає простих рецептів. Багатьох героїв серіалу він змусить вийти із зони комфорту.

"Ловець снів" – найцікавіший виклик цього року для нашої команди. Я вважаю, що ми знайшли та поєднали кілька головних факторів успіху – прозору ідею; територію, цікаву для наших глядачів; яскравого головного героя у виконанні актора найвищого класу. Додали професіоналізм усієї групи: авторів, режисерів, продюсерів. Ще додамо десятки знімальних днів, ночей без сну і подаруємо глядачам дуже цікаву історію, – коментує новий проєкт креативна продюсерка каналу "Україна", директорка продакшн-компанії "Теле Про" Олена Канішевська.

У Києві знімають серіал "Ловець снів" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Серіал зніматимуть у столиці. Режисери-постановники – Олексій Даруга та Сергій Сотниченко.

Що насправді означають наші сни і як вони допомагають виходити зі скрутних життєвих ситуацій, стане відомо незабаром на телеканалі "Україна".

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