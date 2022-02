І просто так...: чому в Мережі "розносять" фінал продовження серіалу "Секс і місто"?

Цього тижня світ побачив фінал серіалу "І просто так...", який є продовженням культового серіалу "Секс і місто". Але не всі сприйняли позитивно те, чим закінчився серіал...

В мережі обговорюють фінал "І просто так..." / Фото: Getty Images, Инстаграм And Just Like That...

Зважаючи на інтерес наших читачів до гучної кіноновинки " І просто так...", ділимося відгуками про фінал серіалу. Подивилися самі, "прошерстили" відгуки в Мережі і ось що вийшло ( постараємося обійтися без спойлерів ).

За що критикують фінал "І просто так..."?

Для початку зазначимо, що фанати серіалу "Секс і місто", який вперше вийшов на екрани 1998 року, з великим нетерпінням чекали на вихід сіквела. Адже так цікаво було дізнатися, чим живуть улюблені героїні: Керрі, Шарлотта, Міранда і Саманта, якої, як усі знають, у новому серіалі не було. Але, судячи з реакції глядачів, не всі шанувальники новинки "І просто так…" залишилися задоволеними побаченим у фіналі кіноісторії.

Головні героїні "І просто так..." / Фото: Инстаграм And Just Like That...

Критика поведінки Міранди і Че Діас як "ненависний" персонаж

У фіналі багато хто опинився незадоволені поведінкою Міранди, яка безоглядно закохалася у небінарного стендап-коміка Че Діас. У попередніх серіях багато хто був обурений тим, як швидко Міранда змогла відмовитися від багаторічної історії з чоловіком, як холодно сказала Стіву, що хоче розлучення. У фіналі вона взагалі доб'є поведінкою, яка абсолютно не властива мудрій Міранді із серіалу минулих років. Щоб обійтися без спойлерів, скажімо тільки, що Че Діас підтвердить репутацію "найненависнішого" персонажа, судячи зі згадок у ЗМІ та відгуків серед глядачів. Ви, до речі, пам'ятаєте, що Че зіграла зірка "Анатомії Грей"?

"Містичний" момент з Бігом та "скасування" Кріса Нота

Глядачі "І просто так..." насолоджувалися поверненням містера Біга до шоу в першій серії. Але недовго музика грала, у тій же серії персонажа "вбили". У фіналі у Керрі все ж таки буде несамовитий момент із чоловіком, який точно "зайде" не всім у зв'язку з якоюсь "містичною" складовою. Також багатьом не припало до вподоби те, що Кріса Нота в цілому вирізали з фінальної серії, хоча спочатку епізод був знятий з ним. Все через так звану культуру скасування. Нагадаємо, одразу кілька жінок звинуватили актора у зґвалтуванні. І хоча ще офіційно нічого не доведено, Кріс Нот уже втратив свого агента, кілька ролей, рекламних кампаній та репутацію загалом. До речі, актриси "І просто так" виступили із заявою, в якій підтримали жінок.

Містер Біг / Фото: Инстаграм And Just Like That...

Невідповідність очікувань

Про смаки не сперечаються, адже кожен в улюблених персонажів вкладає свої очікування, уявлення про те, як мало скластися їхнє життя, куди вони мали прийти, але факт є фактом: не всі задоволені фіналом "І просто так..." через те, що життя героїнь склалася певним чином.

За що критикують серіал "І просто так..." загалом?

Також варто згадати, за що загалом критикують серіал.

1. Перше та головне: відсутність Саманти. Фанати знали, що у новому проєкті не буде Кім Кетролл, але сподівалися, що творцям вдасться з нею якось домовитись.

Пояснення, чому немає Саманти в серіалі. Виявилося, у всьому винні гроші.

Кім Кеттролл в ролі Саманти / Фото: https://www.1zoom.ru/

Я сказала, що книжкова індустрія у жалюгідному стані і я більше не зможу їй платити. А вона у відповідь звільнила мене з посади подруги. Перестала відповідати на дзвінки. Так... вона образилася. Я вважала себе її подругою, а не банкоматом!

— каже Бредшоу у першій серії.

Сама акторка, до речі, регулярно лайкає у Твіттері коментарі та відгуки про те, що серіал без неї провалився.

2. Невдала реанімація персонажів . Це той випадок, коли актрис шеймилі через все, що вже давно робити не прийнято: всіх у зв'язку з віком, також Міранду – через сиве волосся, Шарлотту – за фігуру, Керрі – за наявність зморшок. Цікаво, чи помітили фанати серіалу, як самі змінилися за роки, що минули після виходу серіалу.

3. Вбрання та образи, як у бабусь.

Керрі Бредшоу / Фото: Инстаграм And Just Like That...

4. Засилля актуального порядку денного. Так, були згадані всі меншини, і навіть 12-річна дочка Шарлотти Роуз просить усіх називати себе Рок і використовувати по відношенню до себе займенник "вони". А Міранда потрапляє у неприємні ситуації, називаючи неполіткоректні слова та плутає гендери своїх одногрупників.

5. Скандал з "російськими повіями". Нагадаємо, у невеликій сцені Керрі та її подруга Сіма обговорюють сусідку героїні. Бредшоу не розуміє, як дівчина у досить юному віці може собі дозволити настільки гарне житло. У результаті прозвучало: "Російська повія" та "Ця звичайна справа на ринку елітної нерухомості"

Головні героїні сериалу / Фото: Инстаграм And Just Like That...

Як би там не було, а шум навколо серіалу "І просто так..." не вщухає, багато хто подивився, інші тільки починають дивитися. А є й ті, хто цікавиться, чи буде другий сезон. Раніше з цього приводу головний контент-директор HBO та HBO Max Кейсі Блойс наголошував, що можливість повернення серіалу залежить від Сари Джессіки Паркер та виконавчого продюсера Майкла Патріка Кінга. Нам здається, що продовження не забариться.

