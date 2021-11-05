Капітан Америка через рік після скандалу з дікпіком отримав титул найсексуальнішого чоловіка

Кріс Еванс став найсексуальнішим чоловіком 2021 року / Фото: Getty Images

У новому номері редакція журналу Peopleприсудила звання найсексуальнішого Крісу Евансу. Відомо, що він претендував на титул минулого року, але все змінилося після того, як актор спровокував скандал фотографією чоловічих геніталій, якою він випадково поділився з підписниками в Мережі. Кріс опублікував у сторіз запис екрану на телефоні, але не помітив, що туди також потрапив відвертий знімок. Він швидко його видалив, але фанати встигли зробити скрині.

Кріс обговорював питання про те, щоб знятися на обкладинку минулого року, але це був непідходящий час. Керівництво журналу вважало, що краще почекати, поки не вщухне буря в мережі, – коментують ситуацію у редакції видання.

/ Фото: Getty Images

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Еванс найбільш відомий роллю в серії фільмів Marvel Cinematic Universe. Також він грав в інших знаменитих картинах Адама Маккея "Не дивись нагору" та в режисерському фільмі Джо Руссо-Ентоні Руссо "Сірий людина".

Незважаючи на мужню зовнішність, адже Кріс довгий час носить бороду і ходить до спортзали, та публічний спосіб життя, він називає своїм улюбленим заняттям відпочинок у затишній обстановці. Актор також любить свого собаку – практично весь його профіль в Instagram складається з фотографій улюбленої тварини.

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