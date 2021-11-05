Ніколи не приваблював як чоловік: дружина Павліка зробила зізнання у річницю стосунків

У травні 2020 року Віктор Павлік одружився з молодою обраницею Катею Репяховою. Цьогоріч пара святкує шосту річницю романтичних стосунків

Віктор Павлік з дружиною Катериною святкували шосту річницю стосунків. / Фото: instagram.com/repyahovakate

Із такої знакової нагоди Катерина, яка поділилася думками щодо пізнього батьківства, вперше зізналась, що ніколи не мріяла вийти заміж за улюбленого артиста. За словами дівчини, Віктор не приваблював її як чоловік.

Чи могла я подумати шість років тому, що писатиму цей пост? Будучи в Миколаєві, збираючись на концерт до улюбленого співака. Звичайно ж, ні. Але від долі не втечеш, – написала Репяхова.

Віктор Павлик та Катерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

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Відзначимо, що Павлік познайомився з 27-річною Катею шість років тому на концерті у Миколаєві. І усе завдяки тому, що їхні номери у готелі були поряд.

Дівчина запевняє, що не планувала зваблювати кумира чи ж то одружувати його на собі. За її словами, їхнє сусідство у готелі – це просто випадковий збіг.

Окрім того, як пригадує Репяхова, того дня на концерт вона приїхала не саме, а з коханим хлопцем.

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Віктор ніколи мене не приваблював як чоловік до спілкування з ним. У Миколаїв я поїхала на концерт зі своїм хлопцем, точно не розраховуючи на знайомство,– поділилась дівчина.

Фото: скріншот Іnstagram.com/repyahovakate

Напевно, того ж дня стосунки Каті з її бойфрендом дали тріщину, бо пропозицію Павлік зробив Каті у червні 2016 року, тобто через сім місяців після їхньої першої зустрічі.

Окрім того, в коментарях під постом Каті торкнулися скандальної теми розриву Павліка з ексдружиною Ларисою Созаєвою.

Нагадаємо, що торік співак втратив спільного сина з Ларисою Павла – 21-річний юнак помер від онкологічного захворювання. Артиста неодноразово дорікали в тому, що він кинув сім'ю з хворою дитиною заради Каті.

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- Віктор пішов з дому за кілька років до початку хвороби Паші, – відповіла Репяхова.

Фото: скріншот Іnstagram.com/repyahovakate

Катерина, яка молодша за Павліка на 29 років, стала його четвертою дружиною. У них є син Михайло. Для Віктора це четверта дитина, а для Репяхової – перша.

Катерина Репяхова розповіла, що не бачить мінусів у пізньому батьківстві / Фото: instagram.com/repyahovakate

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