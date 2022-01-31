Загинула Міс США-2019 Чеслі Кріст: ким працювала і як жила красуня

/ Фото: Instagram
Модель та телеведуча Чеслі Кріст наклала на себе руки 31 січня . До цього причини такого вчинку дівчата з'ясовують рідні та слідство.
Життя загиблої Чеслі було сповнене публічних заходів, успішних проектів та підвищеної уваги з боку фанатів. Чеслі також активно підтримувала рух Black Lives Matter .
Ще до участі в конкурсах краси Кріст встигла завоювати визнання громадськості.
Адвокатська кар'єра
Чеслі Кріст була не лише найкрасивішою дівчиною Америки, а й досить успішним адвокатом. Одразу після закінчення юридичного факультету в університеті Чеслі почала будувати кар'єру.
Майбутня міс Америка розбирала складні цивільні справи і працювала як адвокат на безоплатній основі. Брала участь у масштабному проекті "Поховані живцем", який допомагав клієнтам, засудженим до довічного ув'язнення.
Міс США та Міс Всесвіт
Пробувати себе у конкурсах краси Чеслі почала ще у студентські роки, але перші спроби були не дуже вдалими.
Після двох провальних спроб Кріст все ж таки отримала корону "Міс Північна Кароліна-2019" і змогла взяти участь у головному конкурсі краси країни.
Чеслі Кріст стала найдорослішою володаркою титулу "Міс США-2019", отримавши цю нагороду у 28 років. Після чого отримала можливість представляти Америку на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт", де увійшла до десятки найкращих учасниць.
Робота кореспондентом
Участь у масштабних конкурсах краси принесли Чеслі любов шанувальників та пильну увагу. Тож не дивно, що дівчину запросили працювати на телеканал Extra.
На рахунку моделі велика кількість інтерв'ю з американськими та світовими знаменитостями, серед яких Ріана, Емілія Клар та інші.
За свою роботу журналістом Кріст здобула престижну нагороду від премії "Еммі".
Нагадаємо, що 30 січня пішов із життя радянський актор Леонід Куравльов. "Сьогодні" згадали найкращі ролі артиста .