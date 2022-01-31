Загинула Міс США-2019 Чеслі Кріст: ким працювала і як жила красуня

/ Фото: Instagram

Модель та телеведуча Чеслі Кріст наклала на себе руки 31 січня . До цього причини такого вчинку дівчата з'ясовують рідні та слідство.

Життя загиблої Чеслі було сповнене публічних заходів, успішних проектів та підвищеної уваги з боку фанатів. Чеслі також активно підтримувала рух Black Lives Matter .

Реклама

Ще до участі в конкурсах краси Кріст встигла завоювати визнання громадськості.

Міс США-2019 мала дуже активну громадянську позицію

Адвокатська кар'єра

Чеслі Кріст була не лише найкрасивішою дівчиною Америки, а й досить успішним адвокатом. Одразу після закінчення юридичного факультету в університеті Чеслі почала будувати кар'єру.

Реклама

Чеслі Кріст була успішним адвокатом

Майбутня міс Америка розбирала складні цивільні справи і працювала як адвокат на безоплатній основі. Брала участь у масштабному проекті "Поховані живцем", який допомагав клієнтам, засудженим до довічного ув'язнення.

Міс США та Міс Всесвіт

Пробувати себе у конкурсах краси Чеслі почала ще у студентські роки, але перші спроби були не дуже вдалими.

Реклама

Після двох провальних спроб Кріст все ж таки отримала корону "Міс Північна Кароліна-2019" і змогла взяти участь у головному конкурсі краси країни.

Кріст представляла штат Північна Кароліна на Міс США

Чеслі Кріст стала найдорослішою володаркою титулу "Міс США-2019", отримавши цю нагороду у 28 років. Після чого отримала можливість представляти Америку на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт", де увійшла до десятки найкращих учасниць.

Чеслі стала однією з десяти найкращих учасниць Міс Всесвіт-2019

Робота кореспондентом

Участь у масштабних конкурсах краси принесли Чеслі любов шанувальників та пильну увагу. Тож не дивно, що дівчину запросили працювати на телеканал Extra.

Кріст вела шоу на американському ТБ

На рахунку моделі велика кількість інтерв'ю з американськими та світовими знаменитостями, серед яких Ріана, Емілія Клар та інші.

За свою роботу журналістом Кріст здобула престижну нагороду від премії "Еммі".

Чеслі Кріст та Ріанна

Нагадаємо, що 30 січня пішов із життя радянський актор Леонід Куравльов. "Сьогодні" згадали найкращі ролі артиста .