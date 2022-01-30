Культовий та геніальний! Згадуємо найкращі ролі Леоніда Куравльова

За роки свого життя радянський актор зіграв чимало вражаючих персонажів: від чарівного лиходія до хитруватого філософа. Розповідаємо про ТОП-5 ролей Куравльова, які всі знають

За своє життя Леонід Куравльов знявся у понад 200 картинах.. / Фото: Скріншот з YouTube

30 січня глядачі отримали сумну звістку – помер легендарний актор Леонід Куравльов, який останні дні життя провів у хоспісі. Ми вирішили згадати найкращі фільми артиста, за плечима якого понад 200 різнопланових ролей!

Зазначимо, що унікальність Куравльова полягає в тому, що асоціювати його з якоюсь однією роллю просто не можливо. З десяток ролей актора впевнено можна назвати культовими.

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Вашій увазі ТОП-5 персонажів Леоніда Куравльова, яких обожнюють мільйони.

"Живе такий хлопець" – Пашка Колокольников

Куравльов у фільмі "Живе такий хлопець". / Фото: Скріншот з YouTube

Фільм 1964 року став для актора зірковим періодом! Глядачі одразу ж полюбили Куравльова в ролі водія Пашки Колокольникова на прізвисько Пірамідон. Головний герой – простий, веселий, чуйний і балакучий. І Куравльов чітко потрапив в образ хлопця. В результаті кіноісторія про Пашку отримала приз на Венеціанському фестивалі, а фільм й досі згадують мільйони з усмішкою на обличчі.

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До речі, під час зйомок режисер попросив актора, щоб його герой трохи заїкався. Куравльов робив це так правдоподібно, що під час здачі картини в Держкіно один із чиновників зауважив, як майстерно режисер використав природний недолік артиста.

"Вій" – Хома Брут

Куравльов у "Вії" / Фото: Скріншот з YouTube

На роль Хоми Брута Куравльова рекомендував особисто голова "Мосфільму" Іван Пир'єв і не прогадав. Актор бездаганно втілив образ підступного філософа, який вбив панночку, у першому радянсому хоррорі 1967 року.

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Сам ж Куравльов був у захваті від кінокартин за повістю Миколи Гоголя. Він був щасливий грати там, тим паче актор був абсолютно не забобонним і любив класику.

Я отримав велику насолоду. Я авторський текст багато разів перечитував і перечитую. Аура містики існує там. Вона мені дуже допомагала як актору, – ділився артист.

"Золоте теля" – Шура Балаганов

Куравльов у фільмі "Золоте теля". / Фото: Скріншот з YouTube

Шахрай без фантазії, дрібний злодюжка та самозванець в одній особі також знайшов прихильність серед публіки, незважаючи на критику самого фільму. Один режисер охарактеризував роль Куравльова коротко та зрозуміло: "Дурень до геніальності, але привабливий".

"Іван Васильович змінює професію" – Жорж Милославський

Куравльов у фільмі "Іван Васильович змінює професію" . / Фото: Скріншот з YouTube

Під час новорічних свят усі із задоволенням переглядають культову комедію і вкотре із задоволенням спостерігають за органічною грою Куравльова у ролі чарівного злодія. Ви, напевано, пам'ятає його популярну фразу: "Громадяни, зберігайте гроші в ощадній касі – якщо, звичайно, вони у вас є!".

"Афоня" – Афанасій Борщов

Куравльов у фільмі "Афоня". / Фото: Скріншот з YouTube

Роль цинічного та ледачого сантехніка мала дістатись Володимиру Висоцькому, але режисер Георгій Данелія бачив цього героя в образі Леоніда Куравльова. Творець вважав, що саме він зможе зіграти чарівного, але самотнього негідника, якого буде всім по-людськи шкода. І тут знову не прогадали – актор чудово справився з місією.

Окрім культових кінокартин Куравльов ще знімався разом з донькою Катею у фільмі "Найчарівніша і найпривабливіша".

Куравльов зіграв у разом з донькою у кінострічці. / Фото: Скріншот з YouTube

У серіалі "17 миттєвостей весни" актер з'явився в образі гестапівця Айсмана. Режисерка пізніше згадувала, що Куравльов довгий час не міг "потрапити" в характер героя, тож образ довелося прикрасити – в результаті Айсман став однооким і йому зробили арійський ніс з горбинкою.

Куравльов у серіалі "17 миттєвостей весни". / Фото: Скріншот з YouTube

У 1972 році на екрани вийшов фільм "Життя та дивовижні пригоди Робінзона Крузо". У абсолютно нехарактерній для себе ролі Робінзона Крузо з'явився Куравльов. Чимало критиків були шоковані таким образом актора, та все ж картина мала успіх.

Куравльов зіграв Робінзона Крузо. / Фото: Скріншот з YouTube

Як ми бачимо Леонід Куравльов був справді людиною-епохою у кіно. Йому було під силу зіграти абсолютно різних персонажів і це вражало!

Раніше ми писали, яким фанати запам'ятають Леоніда Куравльова та що відомо про його життя.