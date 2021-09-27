Катя каже: "Доживеш". Віктор Павлик стурбований різницею у віці з молодшим сином

Віктор Павлик розповів про страхи через різницю у віці з новонародженим сином / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Віктор Павлик, який раніше пояснив, чому його дружина ховала від усіх новонародженого сина, розповів, що бути батьком в 55 років і у 20 років – зовсім різні відчуття. Але зрілий вік спричиняє і деякі переживання. Коли новонародженому сину Павлика і його молодої дружини Каті Репяхової виповниться 20 років, то самому артисту буде вже 75.

В інтерв'ю для програми "Світське життя" Віктор Павлик зізнався, що тепер інакше ставиться до своєї дитині.

Михасик – це мій сенс життя зараз. Є різниця. Якийсь більший трепет у мене, більше відчуття батьківства до тієї дитини, яку я пригортаю до себе, – сказав артист.

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Віктор Павлик з Катериною Репяховою і новонародженим сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

Артист вже замислювався про те, що йому потрібно ретельніше стежити за здоров'ям, щоб допомогти синові встати на ноги та відправити його у доросле життя.

Постійно про це думаю. Я розумію, що якщо мені зараз 55 років, то коли Михасику буде 20, мені – 75. Дай бог дожити до цього віку, я сподіваюся. Катя каже: "Доживеш". Мені циганки завжди гадають: "До 90 доживеш", – поділився Віктор Павлик.

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Артист дійсно стежить за своїм здоров'ям. За його словами, він вранці їсть часник, їсть вівсяну кашу на воді, п'є лише невеликий стаканчик кави, їсть замочений мигдаль, п'є чисту воду з джерел.

Дивіться інтерв'ю Віктора Павліка для "Зіркового шляху":

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