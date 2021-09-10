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Віктор Павлік пояснив, чому його дружина ховає від усіх новонародженого сина

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
10 вересня, 13:07
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15 червня український співак Віктор Павлік вчетверте став батьком. 28-річна дружина артиста народила йому сина, якого назвали Михайлом
Віктор Павлік пояснив, чому не показує обличчя сина
Віктор Павлік пояснив, чому не показує обличчя сина / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Для Катерини син Михайло став першою дитиною. Молода мама з різних причин не показує обличчя малюка в соцмережах і на публіці, але, як обіцяє Віктор Павлік, це триватиме ще недовго.

Не секрет, що артист вже охрестив Мішу. У програмі "Зірковий шлях" Віктор Павлік назвав дату, коли нарешті малюка побачить вся країна.

Катя казала, що наче як йому виповниться три місяці, а три місяці йому виповниться зовсім скоро – 15 вересня, тому після 15 вересня чекайте, – прокоментував виконавець.

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Катерина Репяхова і Віктор Павлік з сином Михайлом
Катерина Репяхова і Віктор Павлік з сином Михайлом / Фото: instagram.com/repyahovakate

За словами співака, його молодший син більше схожий на тата, ніж на маму.

Більше по характеру буде на мене схожий, видно, що він такий жвавий як я. Я був таким у дитинстві – дуже поворотким... а візуально схожий на мене дуже сильно. Побачите скоро, – додав Віктор Павлик.

Для Віктора малюк четверта дитина, у артиста є дорослі син і дочка. Ще один син, Павло, помер у серпні минулого року від онкологічного захворювання. Йому був 21 рік. Для Катерини дитина стала первістком.

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Віктор Павлік та Катерина Репяхова
Віктор Павлік та Катерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік та Катерина Репяхова таємно розписалися в травні 2020 року, а весілля перенесли і досі не зіграли. Віктор був одружений тричі. Катерина Репяхова, яка молодша за артиста на 29 років, стала його четвертою дружиною.

Стосунки пари почалися в 2015 році. Репяхова не раз зізнавалася, що з дитинства любила творчість Павліка і їздила на його концерти.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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