Віктор Павлік пояснив, чому його дружина ховає від усіх новонародженого сина

Для Катерини син Михайло став першою дитиною. Молода мама з різних причин не показує обличчя малюка в соцмережах і на публіці, але, як обіцяє Віктор Павлік, це триватиме ще недовго.
Не секрет, що артист вже охрестив Мішу. У програмі "Зірковий шлях" Віктор Павлік назвав дату, коли нарешті малюка побачить вся країна.
Катя казала, що наче як йому виповниться три місяці, а три місяці йому виповниться зовсім скоро – 15 вересня, тому після 15 вересня чекайте, – прокоментував виконавець.
За словами співака, його молодший син більше схожий на тата, ніж на маму.
Більше по характеру буде на мене схожий, видно, що він такий жвавий як я. Я був таким у дитинстві – дуже поворотким... а візуально схожий на мене дуже сильно. Побачите скоро, – додав Віктор Павлик.
Для Віктора малюк – четверта дитина, у артиста є дорослі син і дочка. Ще один син, Павло, помер у серпні минулого року від онкологічного захворювання. Йому був 21 рік. Для Катерини дитина стала первістком.
Віктор Павлік та Катерина Репяхова таємно розписалися в травні 2020 року, а весілля перенесли і досі не зіграли. Віктор був одружений тричі. Катерина Репяхова, яка молодша за артиста на 29 років, стала його четвертою дружиною.
Стосунки пари почалися в 2015 році. Репяхова не раз зізнавалася, що з дитинства любила творчість Павліка і їздила на його концерти.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Віктором Павліком:
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