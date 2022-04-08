Катя Осадча показала листа, який 9-річний хлопчик написав своїй загиблій мамі: фото

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Поки що деякі артисти родом з України занадто переживають за контракти у Росії, з кожним днем стають відомі нові подробиці про звірства рашистів. У себе в Instagram Катя Осадчая поділилася історією 9-річного хлопчика, у якого на очах окупанти вбили маму.

Вони тікали машиною з Гостомеля і їх розстріляли орки. Мати загинула, хлопчик 9 років вижив. Він застряг у машині після аварії і не міг вибратися. Його витягли люди та забрали до себе у підвал, – написала телеведуча

Телеведуча опублікувала листа хлопчика, яким він написав мамі. Він подякував за дитинство і пообіцяв добре поводитися.

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Скріншот: Instagram

Скільки болю…

Діти, ви не заслужили на цей жах…

Немає сил пережити дитяче горе, – написала Осадча.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча запропонувала вагітній Регіні Тодоренко. приїхати народжувати в бомбосховищі

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