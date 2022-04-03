Катя Осадча, прочитавши історії з Маріуполя, побажала росіянам горіти в пеклі: "Я вас ненавиджу"

Катя Осадча знову звернулася до росіян / Фото: скріншот
З кожним днем все більше з'являється нових фото та подробиць про знущання російських окупантів – тортури, зґвалтування, вбивства. Поки що деякі артисти боятися казати слова "війна" і переживають за свою кар'єру в Росії, російська армія продовжує обстрілювати українські міста та вбивати українців. Катя Осадча, прочитавши нові історії з Маріуполя, опублікувала емоційний пост.
Телеведуча зазначила, що ці розповіді – це біль, жах.
Розпач від неможливості зупини цей жах! Зараз багато пишуть про утиск росіян і що не всі такі, є ті хто проти, але де ви? Ні, всі!!!! Всі громадяни росіі мають колективну відповідальність за діяльність їх президента, всі, всі хто мовчав всі ці роки, хто не діяв і ті хто не ходив на вибори і ходив на них. Горіть в пеклі, я вас ненавиджу
Осадча додала, що хто мовчить – значить схвалює ці звірства.
Діти сидять в підвалах з загиблими, на вулицях тисячі тіл. Пекло для росіян занадто ніжне покарання
Нагадаємо, раніше Катя Осадча запропонувала вагітній Регіні Тодоренко приїхати народжувати в бомбосховищі
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