Кайлу Маклахлену – 63! Як зараз живе та виглядає зірка Твін Пікс

Сьогодні Кайлу Маклахлену виповнилося 63! / Фото: скриншот, kyle_maclachlan

Мільйони глядачів знають Кайла Маклахлена завдяки ролі загадкового та харизматичного агента ФБР Дейла Купера, яку він чудово виконав у культовому серіалі Девіда Лінча. За ці роки артист зіграв не в одному десятку фільмів. А нещодавно він навіть взяв участь у модному показі Prada. Варто зазначити, що Маклахлен знімався і в інших картинах режисера "Твін Пікс", з яким у нього зав'язлась міцна дружба.

Що зараз з Кайлом Маклахленом і як він виглядає – читайте у матеріалі "Сьогодні".

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Як ми вже згадували, фільмографія актора – насичена та різноманітна. Зірка кіно провдовжує досі знімається у проєктах! Глядачі бачила Кайла у головних ролях у "Відчайдушних домогосподарках" та "Ефект спускового гачка".

У 2018 році фанати Маклахлена побачили свого улюбленця у фільмі "Таємниця будинку з годинником".

Актор у "Відчайдушних домогосподарках" та "Таємниця будинку з годинником". / Фото: скріншот

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Через рік артист з'явився в образі Девіда Сетона в американській спортивній драмі "Птах високого польоту". Потім він знявся у короткометражці "Нерішуча".

У 2020 році у фільмографії Маклахлена з'явився новий проєкт. Артисту дістався персонаж Карлок в кримінальній драмі "Обличчя зі шрамом", де головну роль зіграв Том Харді.

Кадр з фільму "Обличчя зі шрамом" / Фото: скріншот

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Незважаючи на щільний робочий графік, Кайл не забуває і про шанувальників. В Instagram він регулярно постить фото з кінопоказів, відпочинку тощо.

А що ж на любовному фронті у 63-го секс-символа? Як ми знаємо, у артиста було чимало романів (Ще б пак! Жінки просто не могли встояти пред таким красенем ). Він зустрічався і з моделями, і з акторками-колегами по зйомках. Однак, почуття швидко згасали і стосунки зникали.

Жінку всього життя Маклахлен зустрів улітку 1999 року. Тоді доля звела актора із журналісткою Дезрі Грубер.

Кайл та Дезрі / Фото: Getty Images

У 2002-му Кайл та його обраниця зіграли весілля. А через шість років дружина подарувала артисту сина Каллума Лайона.

Маклахлен з дружиною та сином. / Фото: Instagram

Нині зіркове сімейство живе на Манхеттені у власному будинку. Також у них є два домашні улюбленці.

За словами Кайла, із Дезрі його пов'язують спільні інтереси та подібність характеру. Їм подобаються ті самі фільми, вони обожнюють відпочивати разом на півдні Франції або кататись під вітрилом.

Маклахлен з сім'єю. / Фото: Instagram

Зараз Маклахлен повністю сивий. Але через роботу в кіно волосся йому доводиться регулярно фарбувати – колір актор вибирає максимально натуральний.

Можна сказати, що і в 20, і в 60 Кайл Маклахлен виглядає прекрасно! З роками він лише набуває того естетичного шарму та якоїсь приємної привабливості!

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