Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ⚡ Обстреляли офис Гордона 😷 Новая вспышка COVID-19 🔔 Угроза войны с Россией

Умер Гаспар Ульель

Наследники Хепберн

Сестры Брежневой

Секрет Джей Ло

Сыновья в платьях

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Кайл Маклахлен, Лара Флинн Бойл и другие: как изменились звезды "Твин Пикc"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 января, 19:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Премьера сериал Дэвида Линча "Твин Пикс" состоялась в 1990 году. Проект сразу же полюбился телезрителям
Актеры "Твин Пикс": тогда и сейчас
Актеры "Твин Пикс": тогда и сейчас / Фото: Getty Images

"Твин Пикс" моментально сделал актеров, принявших участие в съемках, звездами. Но удалось ли им удержать популярность? Рассказываем, чем сейчас занимаются актеры сериала Дэвида Линча.

Кайл Маклахлен

Роль харизматичного и вместе с тем загадочного агента ФБР Дейла Купера стала визитной карточкой Кайла Маклахлена. За эти годы артист сыграл не в одном десятке фильмов, недавно даже принял участие в модно показе Prada. Стоит отметить, Маклахлен снимался и в других картинах Дэвида Линча.

Реклама

Актер женат на телевизионном продюсере Дезри Грубер. В этом году пара отметит 20-ю годовщину свадьбу. Супруги воспитывают сына.

Кайл Маклахлен тогда и сейчас
Кайл Маклахлен тогда и сейчас / Фото: Getty Images

Шерил Ли

Исполнительнице роли Лоры Палмер и Мэгги Фергюсон после съемок в сериале "Твин Пикс" регулярно предлагали играть жертв. От таких ролей Шерил отказывалась и продолжила играть в театре. Также актриса снимается в независимом кино.

Реклама

О личной жизни Шерил Ли почти нет информации. Она была замужем за Джессом Даймондом. У пары есть сын Элайдж, которому 21 год.

Шерил Ли – тогда и сейчас
Шерил Ли – тогда и сейчас / Фото: Getty Images

Шерилин Фенн

Шэрилин Фэнн, чьей героиней была Одри Хорн, пророчили успешную карьеру в Голливуде. Однако карьера актрисы пошла на спад. Она снимается лишь в эпизодических ролях.

Реклама

Шерилин Фенн не удалось добиться киноуспеха
Шерилин Фенн не удалось добиться киноуспеха / Фото: Getty Images

Лара Флинн Бойл

Исполнительница роли Донны Хейворт после "Твин Пикс" словила звездную болезнь. Она снялась в "Практике", "Люди в черном-2", но взлет карьеры продлился недолго. Актриса постоянна устраивала скандалы на съемочных площадках, из-за чего ее перестали приглашаться сниматься. Также актриса очень увлеклась пластическим операциями и теперь ее не узнать.

Лару Флинн Бойл не узнать
Лару Флинн Бойл не узнать / Фото: Getty Images

Мэдхен Амик

Исполнительница роли официантки Шелли Джонсон сделала карьеру на телевидении. В ее фильмографии съемки в сериалах "Сплетница", "Блудливая Калифорния", "Безумцы". Актриса уже 30 лет счастлива в браке с Дэвидом Алексисом. У пары двое детей.

Мэдхен Амик – тогда и сейчас
Мэдхен Амик – тогда и сейчас / Фото: Getty Images

Ранее мы публиковали фото актеров сериала "Зачарованные" ("Все женщины ведьмы") спустя 23 года после премьеры проекта.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Первый сольный трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
#человек_сего_дня
20 января. Джеймс Дьюар. Шотландский ученый, который 129 лет назад создал прообраз термоса - колбу с двумя стенками и вакуумом между ними (для хранения сжиженных газов)…
На встречу с героем!
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

В школе многие из-за невоспитанности обращают внимание на твое звездное происхождение

Анна Борисюк Младшая дочь Ольги Сумской
Интервью с Анной Борисюк

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять