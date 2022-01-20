Кайл Маклахлен, Лара Флинн Бойл и другие: как изменились звезды "Твин Пикc"

Премьера сериал Дэвида Линча "Твин Пикс" состоялась в 1990 году. Проект сразу же полюбился телезрителям

Актеры "Твин Пикс": тогда и сейчас / Фото: Getty Images

"Твин Пикс" моментально сделал актеров, принявших участие в съемках, звездами. Но удалось ли им удержать популярность? Рассказываем, чем сейчас занимаются актеры сериала Дэвида Линча.

Кайл Маклахлен

Роль харизматичного и вместе с тем загадочного агента ФБР Дейла Купера стала визитной карточкой Кайла Маклахлена. За эти годы артист сыграл не в одном десятке фильмов, недавно даже принял участие в модно показе Prada. Стоит отметить, Маклахлен снимался и в других картинах Дэвида Линча.

Реклама

Актер женат на телевизионном продюсере Дезри Грубер. В этом году пара отметит 20-ю годовщину свадьбу. Супруги воспитывают сына.

Кайл Маклахлен тогда и сейчас / Фото: Getty Images

Шерил Ли

Исполнительнице роли Лоры Палмер и Мэгги Фергюсон после съемок в сериале "Твин Пикс" регулярно предлагали играть жертв. От таких ролей Шерил отказывалась и продолжила играть в театре. Также актриса снимается в независимом кино.

Реклама

О личной жизни Шерил Ли почти нет информации. Она была замужем за Джессом Даймондом. У пары есть сын Элайдж, которому 21 год.

Шерил Ли – тогда и сейчас / Фото: Getty Images

Шерилин Фенн

Шэрилин Фэнн, чьей героиней была Одри Хорн, пророчили успешную карьеру в Голливуде. Однако карьера актрисы пошла на спад. Она снимается лишь в эпизодических ролях.

Реклама

Шерилин Фенн не удалось добиться киноуспеха / Фото: Getty Images

Лара Флинн Бойл

Исполнительница роли Донны Хейворт после "Твин Пикс" словила звездную болезнь. Она снялась в "Практике", "Люди в черном-2", но взлет карьеры продлился недолго. Актриса постоянна устраивала скандалы на съемочных площадках, из-за чего ее перестали приглашаться сниматься. Также актриса очень увлеклась пластическим операциями и теперь ее не узнать.

Лару Флинн Бойл не узнать / Фото: Getty Images

Мэдхен Амик

Исполнительница роли официантки Шелли Джонсон сделала карьеру на телевидении. В ее фильмографии съемки в сериалах "Сплетница", "Блудливая Калифорния", "Безумцы". Актриса уже 30 лет счастлива в браке с Дэвидом Алексисом. У пары двое детей.

Мэдхен Амик – тогда и сейчас / Фото: Getty Images

Ранее мы публиковали фото актеров сериала "Зачарованные" ("Все женщины ведьмы") спустя 23 года после премьеры проекта.