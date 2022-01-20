Кайл Маклахлен, Лара Флинн Бойл и другие: как изменились звезды "Твин Пикc"

"Твин Пикс" моментально сделал актеров, принявших участие в съемках, звездами. Но удалось ли им удержать популярность? Рассказываем, чем сейчас занимаются актеры сериала Дэвида Линча.
Кайл Маклахлен
Роль харизматичного и вместе с тем загадочного агента ФБР Дейла Купера стала визитной карточкой Кайла Маклахлена. За эти годы артист сыграл не в одном десятке фильмов, недавно даже принял участие в модно показе Prada. Стоит отметить, Маклахлен снимался и в других картинах Дэвида Линча.
Актер женат на телевизионном продюсере Дезри Грубер. В этом году пара отметит 20-ю годовщину свадьбу. Супруги воспитывают сына.
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Шерил Ли
Исполнительнице роли Лоры Палмер и Мэгги Фергюсон после съемок в сериале "Твин Пикс" регулярно предлагали играть жертв. От таких ролей Шерил отказывалась и продолжила играть в театре. Также актриса снимается в независимом кино.
О личной жизни Шерил Ли почти нет информации. Она была замужем за Джессом Даймондом. У пары есть сын Элайдж, которому 21 год.
Шерилин Фенн
Шэрилин Фэнн, чьей героиней была Одри Хорн, пророчили успешную карьеру в Голливуде. Однако карьера актрисы пошла на спад. Она снимается лишь в эпизодических ролях.
Лара Флинн Бойл
Исполнительница роли Донны Хейворт после "Твин Пикс" словила звездную болезнь. Она снялась в "Практике", "Люди в черном-2", но взлет карьеры продлился недолго. Актриса постоянна устраивала скандалы на съемочных площадках, из-за чего ее перестали приглашаться сниматься. Также актриса очень увлеклась пластическим операциями и теперь ее не узнать.
Мэдхен Амик
Исполнительница роли официантки Шелли Джонсон сделала карьеру на телевидении. В ее фильмографии съемки в сериалах "Сплетница", "Блудливая Калифорния", "Безумцы". Актриса уже 30 лет счастлива в браке с Дэвидом Алексисом. У пары двое детей.
Ранее мы публиковали фото актеров сериала "Зачарованные" ("Все женщины ведьмы") спустя 23 года после премьеры проекта.