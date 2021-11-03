Кендалл Дженнер – 26: чому вона не така, як інші сестри сімейства Кардаш'ян

3 листопада Кендалл Дженнер відзначає 26-й день народження. / Фото: instagram.com/kendalljenner

У дитинстві Кендалл Дженнер, яка приголомшила прозорою сукнею на Met Gala 2021, нічим не відрізнялась від інших американських дівчаток. У неї були брекети, неслухняне волосся і пухкі щічки.

Кендал Дженер у підлітковому віці / Фото: Getty Images

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Та вже у підлітковому віці Кендал довелось подбати про зовнішній вигляд, адже з 13 років вона почала будувати кар'єру моделі, що їй і вдалося.

Зараз зірка виглядає привабливою та сексуальною, у Мережі вона має мільйони підписників і її знають практично всі, навіть ті, хто не цікавиться фешн-індустрією.

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Чи вдавалася зірка до хірургічний втручань, що відомо про романи та чим вона відрізняється від своїх сестер – про це та інше читайте у нашому матеріалі.

Що Кендал зробила зі своєю фігурою?

Модель ніяк не коментує хірургічні втручання, а от чіткіші лінії обличчя, вилиць та носа, які з часом стали помітні, можна легко пояснити періодом зрілості, який триває з 12 до 16 років.

На світлинах видно, що з віком у дівчини також змінилася форма губ. Але про пластичні операції знову таки не чути.

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3 листопада однієї з основних моделей сучасності виповнюється 26 років. / Фото: Getty Images, instagram.com/kendalljenner

На відміну від своєї сестри Кайлі, модель не наважується експериментувати з кольором волосся, і вірна каштановому відтінку.

Між тим у високої та стрункої Дженнер були комплекси, на подив, через фігуру. У підлітковому віці моделі здавались безглуздими її тендітні форми, про що мріють мільйони дівчат.

Однак тоді Кендал не знала, що довгі худі ноги стануть її візитною карткою у світі моди та краси і підкорять світ.

Ходили плітки про те, що Дженнер пропонували збільшити груди, щоб стати ангелом Victoria's Secret, проте зірка всіляко заперечує це.

Дівчина переконує, що її струнка фігура зі сталевим пресом - результат довгих тренувань та спеціальної дієти.

Але навіть якщо зірка подіумів і вдавалася до ін'єкцій краси, то це виглядає досить таки натурально і природно.

До слова, обличчя сімейства Кардаш'ян змінюються з кожним роком – і це робота топових косметологів, хірургів і ретушерів.

А ще відомо, що сестри Кенделл навіть збільшували сідниці, однак модель не піддалася спокусі і вирішила відмовитись від подібних операцій.

Табу на бойфрендів з раннього віку

Чи знаєте ви щось про бойфрендів Дженнер? Напевно, що небагато, і це нормально. Адже зірка приховувала своє особисте життя до певного часу. Чого не скажеш про її сестер Кім та Кайлі, які полюбляють увагу публіки.

Та все ж 2021 року Кендалл наважилась розповісти про роман. У червні американська модель вперше публічно оголосила про стосунки із баскетболістом Девіном Букером. Хоча про пару у американських ЗМІ писали ще 2020 року.

Кендал Дженнер з Девіном Букером. / Фото: Getty Images

Сестра Кардаш'ян також пояснила, чому не робила цього раніше. За словами моделі, вона не виставляла на показ стосунки, оскільки це було її "особистою перевагою із раннього віку".

Я думаю, що це робить моє життя набагато простіше і наші стосунки набагато кращі. Я просто відчуваю, що це особиста справа, і ніхто інший не може осуджувати, — казала Кендал.

Додамо, що Дженнер раніше не одноразово бачили з Гаррі Стайлсом, Беном Сіммонсом та Блейком Гріффіном. Однак стосунки з цими зірками дівчина не коментувала.

Дженнер звинуватили у присвоєнні культурних цінностей

Кендалл можна вважати найнеконфліктнішою з поміж усього сімества Кардаш'ян. Але останнім часом модель стала потрапляти під вогонь критики.

Нещодавно Дженнер поділилась ідеєю запуску власного бренду текіли. Дівчина зізналася, що витратила чотири роки у спробі створити "найсмачнішу текілу", але її старання оцінили далеко не всі.

У Мережі зірку звинуватили у присвоєнні культурних цінностей та назвали "колонізатором, який не знає мексиканської культури".

Ба більше, її розкритикували за те, що вона не змогла описати смаку напою та правильно написати назву марки.

Чому трусики на високій талії Дженнер полюбили у всьому світі?

Дівчина стала однією з тих, хто запровадив моду на "голі" сукні нарівні зі своїми сестрами Кім та Кайлі. А ще завдяки Кендалл ми так полюбили трусики на високій талії, які візуально подовжують ноги. Не виключення, що зірка знову запровадить ще якийсь тренд.

Напевно ви помітили, що Кендалл любить показувати себе у всій красі, і в цьому їй допомагають сукні: прозорі, облягаючі, об'ємні, пишні, з пір'я. Через це на будь-якій світський події дівчина завжди в центрі уваги.

Зірка сміливо носить ультракороткі міні, не соромиться оригінального крою та показує свої модельні форми.

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