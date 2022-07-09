Кейт Міддлтон без чоловіка, але з Томом Крузом по-сусідству. Де перетнулися знаменитості? (фото)

Кейт Міддлтон та Том Круз / Фото: Колаж: Сьогодні
Поки принц Гаррі позивається до британських таблоїдів, його старший брат із дружиною Кейт Міддлтон не пропускають тенісних матчів. Напередодні зіркова парочка стала свідками виходу у фінал сербської суперзірки Новака Джоковича. А вже сьогодні, 09 липня, герцогиня Кембриджська відвідала жіночий фінал престижного турніру.
Літня жовта дизайнерська сукня, ідеальна укладка волосся та фірмова посмішка – дружина спадкоємця престолу, принца Вільяма, викликала фурор на тенісному корті. Ще б пак, з 2016 року Кейт Міддлтон є патроном Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету. Тож і не пропускає матчі престижного турніру.
У кількох рядах від невістки королеви Єлизавети Другої за грою спостерігав голлівудський актор Том Круз. 03 липня кінозірка відсвяткував у Лондоні своє 60-річчя, і досі перебуває у столиці Великої Британії.
Том Круз не відмовляв собі у спілкуванні з глядачами. Але з Кейт Міддлтон папараці кінозірку не підловили.
Судячи з фото, герцогиня Кембриджська зовсім не засмутилася, що її чоловік не з'явився на захід. Кейт також встигала вести світські бесіди.
Кульмінацією стало нагородження переможниці турніру, представниці Казахстану Олени Рибакіної. З нею Том Круз фото не зробив.
Раніше ми розповідали що заради дружини принца Чарльза, Камілли, зробила Кейт Міддлтон.