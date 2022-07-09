Кейт Миддлтон без мужа, но с Томом Крузом по-соседству. Где пересеклись знаменитости? (фото)

Кейт Миддлтон и Том Круз / Фото: Коллаж: Сегодня
Пока принц Гарри судится с британскими таблоидами, его старший брат с женой Кейт Миддлтон не пропускают теннисные матчи. Накануне, звездная парочка стала свидетелями выхода в финал сербской суперзвезды Новака Джоковича. А уже сегодня, 09 июля, герцогиня Кембриджская посетила женский финал престижного турнира.
Летнее желтое дизайнерское платье, идеальная укладка и фирменная улыбка – супруга наследника престола, принца Уильяма, произвела фурор на теннисном корте. Еще бы, с 2016 года Кейт Миддлтон является патроном Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Поэтому и не пропускает матчи престижного турнира.
В нескольких рядах от невестки королевы Елизаветы Второй за игрой наблюдал голливудский актер Том Круз. 03 июля кинозвезда отпраздновал в Лондоне свое 60-летие, и до сих пор находится в столице Великобритании.
Том Круз не отказывал себе в общении со зрителями. Но вот с Кейт Миддлтон папарацци кинозвезду не подловили.
Судя по фото, герцогиня Кембриджская вовсе не расстроилась, что ее супруг не явился на мероприятие. Кейт также успела вела светские беседы.
Кульминацией стало награждение победительницы турнира, представительницы Казахстана, Елены Рыбакиной. С ней Том Круз общее фото не сделал.
Ранее мы рассказывали что ради жены принца Чарльза, Камиллы, сделала Кейт Миддлтон.