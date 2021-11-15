Кейт Міддлтон назвали найвпливовішою у королівській родині

Королівська експертка розповіла, чому Кейт Міддлтон вважають одним із найвпливовіших членів королівської родини / Фото: Getty Images

Торік Кейт Міддлтон визнали головною модницею Британії . Зважаючи на все, цього року цей титул знову дістанеться дружині принца Вільяма. Як зазначила королівськка експертка Камілла Томіні, вбрання Кейт Міддлтон вносять достатньо серйозний внесок у популяризацію монархії . Про це пише сайт Cambridge News.

Тенденція купувати те, що носять члени королівської родини настільки поширена, що її називають "ефектом Кейт".

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Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Це часто не береться до уваги, але вона, можливо, найвпливовіша людина в королівській родині, тому що вона дружина майбутнього короля і мати майбутнього короля. Коли доходить до молодого покоління, можна сказати, що Кейт Міддлтон та принц Вільям правлять королівським гніздом , – сказала королівський експерт.

Нагадаємо, раніше ми згадаємо улюблені речі Кейт Міддлтон, які вона надягає знову і знову – подробиці у матеріалі .

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