Кейт Міддлтон назвали найвпливовішою у королівській родині

Королівська експертка розповіла, чому Кейт Міддлтон вважають одним із найвпливовіших членів королівської родини / Фото: Getty Images
Торік Кейт Міддлтон визнали головною модницею Британії . Зважаючи на все, цього року цей титул знову дістанеться дружині принца Вільяма. Як зазначила королівськка експертка Камілла Томіні, вбрання Кейт Міддлтон вносять достатньо серйозний внесок у популяризацію монархії . Про це пише сайт Cambridge News.
Тенденція купувати те, що носять члени королівської родини настільки поширена, що її називають "ефектом Кейт".
Це часто не береться до уваги, але вона, можливо, найвпливовіша людина в королівській родині, тому що вона дружина майбутнього короля і мати майбутнього короля. Коли доходить до молодого покоління, можна сказати, що Кейт Міддлтон та принц Вільям правлять королівським гніздом , – сказала королівський експерт.
Нагадаємо, раніше ми згадаємо улюблені речі Кейт Міддлтон, які вона надягає знову і знову – подробиці у матеріалі .
Інші новини про королівську родину:
- Дочка принца Вільяма та Кейт Міддлтон визнали найбагатшою дитиною у світі.
- У Меган Маркл з'явився конкурент. Кейт Міддлтон планує розпочати кар'єру на телебаченні