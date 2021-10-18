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Дочку Кейт Міддлтон і принца Вільям визнали найбагатшою дитиною в світі

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
18 жовтня, 11:01
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Принцеса Шарлотта обійшла в рейтингу не тільки своїх братів, а й дочок Бейонсе і Кім Кардаш'ян
Статок принцеси Шарлотти оцінили в п'ять мільярдів доларів
Статок принцеси Шарлотти оцінили в п'ять мільярдів доларів / Фото: Getty Images

Статок дочки Кейт Міддлтон і принц Вільяма оцінили в п'ять мільярдів доларів . У рейтингу найбагатших дітей потрапили і сини герцогів Кембриджських. Статок принца Джорджа становить три мільярди доларів, а маленького принца Луї – один мільярд. Про це пише Wales Online з посиланням на результати дослідження Electric Ride on Cars.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми
Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / Фото: Getty Images

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Королівські експерти пояснюють цей феномен тим, що попит на одяг, в якій Шарлотта з'являється на публіці, моментально призводить до неймовірного ажіотажу. До слова, така ж історія з нарядами Кейт Міддлтон . Тенденція купувати те, що носять члени королівської сім'ї настільки поширена, що її називають "ефектом Кейт", а тепер і "ефектом Шарлотти".

Нагадаємо, дочка герцогів Кембриджських підкорила публіку своїми зухвалими посмішками і схильністю показувати фотографам мову під час публічних заходів.

Принцеса Шарлотта
Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

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А ще принцесу Шарлотту часто порівнюють з королевою Єлизаветою II – шанувальники королівської сім'ї вважають, що дочка принца Вільяма дуже схожа на свою прабабусю.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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