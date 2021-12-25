Кейт Міддлтон вперше публічно зіграла на фортепіано (відео)

Кейт Міддлтон зіграла на фортепіано на різдвяному концерті / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube/The Duke and Duchess of Cambridge

Минулого вечора дружина принца Вільяма виступила у Будинку капітулу Вестмінстерського абатства разом зі співаком Томом Вокером на концерті "Королівські гімни: Разом на Різдво", метою якого є об'єднання людей після майже двох років боротьби з COVID-19.

Вона звернулася до Вокера стосовно спільного виконання його пісні "Для тих, хто не може бути тут" після зустрічі на благодійному заході у жовтні.

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Ідея виступу належить герцогині. Вона була вражена, коли почула, як Том грає Leave a Light On – це пісня про боротьбу, яка така актуальна для багатьох цього року, тому знайшла відгук у герцогині. Її Величність вважає, що музика сильно об'єднує людей, особливо у скрутні часи, – повідомляє People джерело королівської сім'ї.

Музикант описав виступ із герцогінею як "унікальний досвід":

Знаєте, нелегко просто "стрибнути" за піаніно з групою музикантів, з якими ви ніколи раніше не грали, і записати це на камеру, але Кейт Міддлтон цілком упоралася. Це був божевільний день для мене – перебувати в такому гарному місці, граючи разом із герцогинею, моїм оркестром та струнним квартетом. Я точно не забуду цього, – сказав Том Вокер.

Він описав Кейт як "милу, добру і чуйну людину". За його словами, після виступу вона "знайшла час, щоб подякувати всім особисто за можливість грати разом".

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Також Королева Єлизавета ІІ напередодні Різдва записала відеозвернення, в якому зворушливо вшанувала пам'ять чоловіка.