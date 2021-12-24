Перше Різдво без принца Філіпа: Єлизавета II у традиційному зверненні зворушливо вшанувала пам'ять чоловіка (фото)

Цей рік для британської королеви був нелегким – скандальне інтерв'ю принца Гаррі, смерть чоловіка, проблеми зі здоров'ям

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Вже відомо, що другий рік поспіль королівська сім'я не збереться на традиційній різдвяній вечері в Сандрінгемі . Єлизавета II відзначатиме своє улюблене свято у Віндзорі. Традиційна різдвяна промова королеви до народу цього року теж буде особливою через одну деталь.

Її Величність вирішила вшанувати пам'ять принца Філіпа, одягнувши сапфірову брошку з хризантемами, яку можна побачити на перших фотографіях під час медового місяця 1947 року королеви та герцога Единбурзького.

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Єлизавета II для традиційної різдвяної промови обрала особливу брошку / Фото: Getty Images

Єлизавета II та принц Філіп у 1947 році / Фото: Getty Images

Вдруге королева з'явилася у цій броші на фото ,зроблених до діамантової річниці весілля у 2007 році. Варто зазначити, що на столі Єлизавета ІІ залишила лише цей знімок.

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Єлизавета II та принц Філіп у 2007 році / Фото: Getty Images

Також у цій броші Її Величність з'являлася на знімку, зробленим на честь 73-ї річниці весілля з принцом Філіпом.

Єлизавета II та принц Філіп у 2020 році / Фото: Instagram

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Вже відомо, що Єлизавета II відзначить перше Різдво без принца Філіпа разом із принцом Чарльзом та його дружиною Каміллою. Кейт Міддлтон та принц Вільям вирішили провести свято в Анмер Холлі.

Раніше принц Гаррі та Меган Маркл вперше показали доньку на різдвяній листівці .