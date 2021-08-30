Кім Кардаш'ян і Каньє Вест хочуть відновити cтосунки – ЗМІ

Кім Кардашьян і Каньє Вест можуть знову зійтися / Фото: Getty Images, instagram.com/kimkardashian

Кім Кардаш'ян може відкликати позов про розлучення . За інформацією інсайдерів, пара готова забути старі образи і дати своїм стосункам ще один шанс.

Як пише TMZ , Кім і Каньє готові спробувати зберегти свою сім'ю заради своїх дітей . Зараз основну увагу вони приділяють вихованню дітей.

Каньє Уест та Кім Кардашьян. Фото: REUTERS/Allison Joyce

Ще одним приводом для чуток про возз'єднання пари стало поява Кім у весільній сукні на презентації нового альбому Каньє. Хоч тоді джерела спростували інформацію про те, що експодружжя знову разом.

До слова, друзям Каньє вже розповів друзям про возз'єднання з Кім, але йому не вірять.

Каньє розповів своїм друзям-музикантам, що вони з Кім знову разом, але йому ніхто не вірить. Всі знають, що Каньє просто хоче привернути до запуску свого альбому якомога більше уваги, щоб обійти Дрейка, який теж випускає новий альбом, – сказала інсайдер Page Six.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян та Каньє Вест уклали шлюб в 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У Кім і Каньє четверо дітей: дочки Норт і Чикаго і сини Сейнт і псалми.

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