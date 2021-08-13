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Кім Кардаш'ян поскаржилася на порівняння з Кейт Міддлтон: Сиділа вдома і плакала

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
13 серпня, 11:09
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Кім Кардаш'ян зізналася, чому під час першої вагітності не любила, коли її порівнювали з Кейт Міддлтон
Чому Кім Кардаш'ян не любить згадувати свою вагітність
Чому Кім Кардаш'ян не любить згадувати свою вагітність / Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/kensingtonroyal

Що може бути спільного у Кім Кардаш'ян і Кейт Міддлтон? Виявляється, зірка реаліті-шоу не любить згадувати свою першу вагітність через те, що її часто порівнювали з Кейт Міддлтон. Про це пише Metro

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У 2013 році Кім чекала дитину від репера Каньє Веста – дочка Норт. У той же час дружина принца Вільяма носила під серцем їх первістка – принца Джорджа.

Кім Кардаш'ян дуже переживала через трансформації свого тіла під час вагітності. А ЗМІ звертали увагу, що у Кейт Міддлтон був акуратний животик, в той час як Кім виглядала інакше.

Преса була жорстока до мене. Це було дійсно шалено. Вони завжди порівнювали мене з Кейт Міддлтон, щоб сказати: "Кейт худа, а Кім – товста". Худа проти товстої. Це було так огидно , – розовідває Кардаш'ян.

Кім Кардаш'ян розповіла, чому її порівнювали з Кейт Міддлтон
Кім Кардаш'ян розповіла, чому її порівнювали з Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Через вагітність зірка реаліті-шоу дуже емоційно реагувала на хейт.

Це вбило мою самооцінку. Я дійсно не можу повірити, що це було прийнятно і що це було нормально. Я сиділа вдома і весь час плакала, – розповіла Кім.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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