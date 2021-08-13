Кім Кардаш'ян поскаржилася на порівняння з Кейт Міддлтон: Сиділа вдома і плакала

Кім Кардаш'ян зізналася, чому під час першої вагітності не любила, коли її порівнювали з Кейт Міддлтон

Чому Кім Кардаш'ян не любить згадувати свою вагітність / Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/kensingtonroyal

Що може бути спільного у Кім Кардаш'ян і Кейт Міддлтон? Виявляється, зірка реаліті-шоу не любить згадувати свою першу вагітність через те, що її часто порівнювали з Кейт Міддлтон. Про це пише Metro

Реклама

У 2013 році Кім чекала дитину від репера Каньє Веста – дочка Норт. У той же час дружина принца Вільяма носила під серцем їх первістка – принца Джорджа.

Кім Кардаш'ян дуже переживала через трансформації свого тіла під час вагітності. А ЗМІ звертали увагу, що у Кейт Міддлтон був акуратний животик, в той час як Кім виглядала інакше.

Преса була жорстока до мене. Це було дійсно шалено. Вони завжди порівнювали мене з Кейт Міддлтон, щоб сказати: "Кейт худа, а Кім – товста". Худа проти товстої. Це було так огидно , – розовідває Кардаш'ян.

Кім Кардаш'ян розповіла, чому її порівнювали з Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Через вагітність зірка реаліті-шоу дуже емоційно реагувала на хейт.

Це вбило мою самооцінку. Я дійсно не можу повірити, що це було прийнятно і що це було нормально. Я сиділа вдома і весь час плакала, – розповіла Кім.

Реклама

Зірки розповіли про свої забобони під час вагітності – дивіться в сюжеті:

Інші новини про Кім Кардаш'ян: