Кліп української режисерки став кращим на MTV Video Music Awards. Всі переможці премії

Кліп Lil Nas X - Montero забрав перемогу в номінації "Кліп року" на MTV Video Music Awards / Фото: YouTube, instagram.com/lilnasx
У цьому році на MTV Video Music Awards найкращим визнали кліп Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name), над яким виконавець працював разом із українським режисером Таню Муіньо.
Це відео ви вже точно дивилися, а якщо ні – пропонуємо це виправити.
Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)
Нагороду забрав 22-річний Монтеро Ламар Хілл, він же Lil Nas X. Зі сцени артист подякував команді, яка створювала відео, зокрема і Таню.
Кліп MONTERO (Call Me By Your Name) також відзначили нагородою за кращу режисуру.
Всі переможці MTV Video Music Awards 2021:
- Виконавець року – Justin Bieber;
- Пісня року – drivers license – Olivia Rodrigo;
- Кращий новий артист – Olivia Rodrigo;
- Група року – BTS;
- Краща спільна робота – Kiss Me More (Doja Cat feat. SZA);
- Кращий поп-кліп – Peaches (Justin Bieber, Daniel Caesar, Giveon);
- Кращий хіп-хоп кліп – FRANCHISE (Travis Scott feat. Young Thug & M.I.A.);
- Кращий r&b-кліп – Leave the Door Open (Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic);
- Кращий кліп в стилі латини – Lo Vas A Olvidar (Billie Eilish, ROSALÍA);
- Кращий рок-кліп – Last Train Home (John Mayer);
- Кращий альтернативний кліп – my ex's best friend (Machine Gun Kelly ft. Blackbear);
- Пісня літа – Butter BTS.
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