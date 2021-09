Кліп української режисерки став кращим на MTV Video Music Awards. Всі переможці премії

Кліп Lil Nas X - Montero забрав перемогу в номінації "Кліп року" на MTV Video Music Awards / Фото: YouTube, instagram.com/lilnasx

У цьому році на MTV Video Music Awards найкращим визнали кліп Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name), над яким виконавець працював разом із українським режисером Таню Муіньо.

Це відео ви вже точно дивилися, а якщо ні – пропонуємо це виправити.

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

Нагороду забрав 22-річний Монтеро Ламар Хілл, він же Lil Nas X. Зі сцени артист подякував команді, яка створювала відео, зокрема і Таню.

Кліп MONTERO (Call Me By Your Name) також відзначили нагородою за кращу режисуру.

Всі переможці MTV Video Music Awards 2021:

Виконавець року – Justin Bieber; Пісня року – drivers license – Olivia Rodrigo; Кращий новий артист – Olivia Rodrigo; Група року – BTS; Краща спільна робота – Kiss Me More (Doja Cat feat. SZA); Кращий поп-кліп – Peaches (Justin Bieber, Daniel Caesar, Giveon); Кращий хіп-хоп кліп – FRANCHISE (Travis Scott feat. Young Thug & M.I.A.); Кращий r&b-кліп – Leave the Door Open (Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic); Кращий кліп в стилі латини – Lo Vas A Olvidar (Billie Eilish, ROSALÍA); Кращий рок-кліп – Last Train Home (John Mayer); Кращий альтернативний кліп – my ex's best friend (Machine Gun Kelly ft. Blackbear); Пісня літа – Butter BTS.

