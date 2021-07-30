Концерт Ані Лорак в Одесі пройде під посиленою охороною – заява організаторів

Уже в серпні Ані Лорак дасть свій перший за сім років концерт в Україні. Сольник артистки пройде в Одесі. Організатори бояться, що противники Лорак можуть перешкодити заходу

Ані Лорак нададуть охорону на її концерті в Одесі / Фото: instagram.com/anilorak

Вже 16 серпня шанувальники Ані Лорак зможуть насолодитися її хітами в клубі "Ітака" в Одесі. Але є ті, хто вважає, що артистці не треба було б приїжджати в Україну з концертами, адже вона вже довгий час живе і виступає в Росії.

Через те, що концерт можуть зірвати, як повідомляє "Страна", організатори посилили охорону.

Так, ми залучатимемо МВС і забезпечувати безпеку тих, хто прийде послухати улюблену артистку. Такі ж заходи безпеки, наскільки мені відомо, будуть і на концертах Лободи і Басти, – каже організатор концерту Лорак Артем Вознюк.

За словами Вознюка, йому загрожують в соцмережах, а недавно він був внесений у базу сайту "Миртовторець".

Ані Лорак виступить в Одесі / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак знаходиться в дружніх стосунках з ТОП-зірками російського шоу-бізнесу – наприклад, з Філіпом Кіркоровим. Незважаючи на засудження з боку українців, Ані продовжує виступати в Росії, але нерідко приїжджає в Україну.

Раніше ми повідомляли, що знаменитий український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк придумав свій "плейлист" для Ані Лорак, яка в серпні збирається дати два сольних концерти в Одесі.

Раніше Ані Лорак приїжджала в Україну, але не розкривала мету візиту.

Український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії: