Крик душі мільйонів українців: Павло Зібров випустив пронизливу пісню

Павло Зібров випустив зворушливу пісню про українців, які покинули свої домівки

Автором музики виступив сам Павло Миколайович, а автор тексту Петро Мага – український автор пісень та телеведучий.

Ця пісня – крик душі мільйонів українців, які були змушені через війну покинути свої домівки та мріють обійняти своїх рідних вдома, там, де все знайоме, де завжди потрібні, – йдеться в описі до пісні.

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"До сліз", "Супер", "Дуже чуттєво", "Дуже гарна пісня", – пишуть шанувальники творчості Павла Зіброва у коментарях під його публікацією в Instagram.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, нещодавно Павла Зіброва сильно підставили. На своїй сторінці в Instagram знаменитий український співак розмістив фото – кадр із відео, на якому нібито він виступає на одному із заходів.

Як виявилося, це двійник Павла Миколайовича, хоча багато шанувальників співака подумали, що на кадрах реальний Зібров. Народний артист поспішив пояснити ситуацію.