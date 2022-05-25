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Павла Зіброва жорстко підставили – співаку довелося все пояснювати своїм обуреним фанатам

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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25 травня, 22:18
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Народного артиста України засипали гнівними повідомленнями після того, як у Мережі з'явилися кадри "його" виступу
Двійник Павла Зіброва підставив артиста, виступаючи на заходах
Двійник Павла Зіброва підставив артиста, виступаючи на заходах

На своїй сторінці у Instagram знаменитий український співак розмістив фото – кадр з відео, на якому нібито він виступає на одному із заходів.

Як виявилося, це двійник Павла Миколайовича, хоча багато шанувальників співака подумали, що на кадрах реальний Зібров. Народний артист поспішив пояснити ситуацію.

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Друзі, отримую смс і ваші коментарі з приводу "Весілля багатіїв під час війни". По-перше, з 24 лютого життя вже ніколи не буде таким як до. Всі попередньо сплановані виступи та корпоративи відмінилися/перенесли на невизначений термін. До друге, перед тим як писати, подивіться уважно! На відео (скріншот прикріпляю) двійник Павла Зіброва. Невже я на нього так схожий, що ви стільки пишете мені? Так, бувають шоу двійників, вони копіюють образ і т.д. Але я вас дуже прошу, перевірте інформацію достовірно, перед тим як виливати бруд на артиста.

Скріншот: Instagram

Павло Миколайович підкреслив, що він допомагає армії, переживає за Україну і ніколи б не дозволив собі "веселитися у такий тяжкий для країни час".

Раніше ми повідомляли, що співачка Ірина Федишин потрапила у скандал через свою позицію з приводу ЛГБТ. Ми також повідомляли, що на Меган Маркл напали хейтери – все через її батька.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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