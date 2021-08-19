Христина Остапчук зворушливо привітала чоловіка з важливою для їх пари датою

Володимир Остапчук та його дружина Крістіна відзначають 19 серпня річницю знайомства / Фото: instagram.com/kristygor

Два роки тому вони познайомилися на весіллі , Яку вів Володимир, а Христина була гостею. А рік тому телеведучий зробив пропозицію руки і серця своїй обраниці.

Христина опублікувала пост в Instagram і подякувала чоловікові за ці два роки стосунків.

Стільки всього було за цей час, але нехай так само, як на цих фото, ми завжди тримаємо одне одного за руку, завжди сміємося, а найголовніше, ніколи не перестаємо бути собою. Адже такими ми одного одного впізнали і покохали! – написала Христинка, опублікувавши кілька спільних фото з Володимиром.

Володимир і Христина Остапчук святкують річницю знайомства / Фото: instagram.com/kristygor

Володимир і Христина Остапчук познайомилися два роки тому на весіллі / Фото: instagram.com/kristygor

Володимир Остапчук не забув про цю дату. У себе в InstaStories він опублікував відео з того самого весілля.

І поділився фото з заручин.

Нагадаємо, розкішна церемонія одруження і весілля пари відбулися в жовтні минулого року на території заміського комплексу під Києвом. Як це було – докладніше в нашому матеріалі.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Володимира Остапчука для програми "Зірковий шлях":

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