Крим не наш. Гарік Корогодський виправдав Аліну Паш

Гарік Корогодський заступився за Аліну Паш і потрапив у скандал / Фото: instagram.com/alinapash, instagram.com/garikkorogodski

Відомий бізнесмен Гарік Корогодський вирішив висловитись про Нацвідбір та хейт Аліни Паш. На його думку, суспільство вимагає від відомих особистостей дуже багато.

Свою скандальну заяву Корогодський опублікував у Facebook-профілі, підкресливши, що якби промовчав, то докоряв би себе за це.

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Чи не до**я ви вимагаєте від людей? То Аліна Паш недостатньо українська, то Усік не тому богу молиться, то на Олімпійських Іграх не тому руку потиснули. То спитаєте "Чий Крим" і в очі заглядаєте, чекаєте на відповідь, що Крим – Україна. А Крим давно не наш, на превеликий жаль, у тому числі ваші молитви. Попустіться вже, – висловився Гарік Корогодський.

Скріншот: facebook.com/garik.korogodskiy

Не пройшов повз публікацію український активіст та громадський діяч Сергій Стерненко, який запропонував Гарику купити квитки до Росії:

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"Гарік, тобі квиточки в улюблену росію подарувати чи сам візьмеш?"

Скріншот: facebook.com/garik.korogodskiy

Та й загалом коментарі під посадою бізнесмена не найпозитивніші:

Щоб не жалкувати потім, що промовчав. Гарік, пішов ти на**й, попускатель хрєнов"

Скріншот: facebook.com/garik.korogodskiy Реклама Хто такий Гарік Корогодський Бізнесмен, письменник, меценат, співзасновник благодійного фонду "Життєлюб". Він також є співвласником фітнес-центру "Акваріум" та ТРЦ Dream Town. Гарік народився у Києві, в єврейській родині. Навчався у Києві та Москві. Бізнесом Корогодський почав займатися вже у 80-х, а у 1994-му заробив перший мільйон. Гарік Корогодський / Фото: instagram.com/garikkorogodski

Гарік займався комп'ютерною технікою, нафтою, якийсь час переховувався в Ізраїлі. Він також написав книгу "Як витратити мільйон, якого немає й інші історії єврейського хлопчика".

Раніше гурт Go_A заявив, що через суперечливий Нацвідбір, Україну можуть дискваліфікувати.