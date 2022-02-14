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Я нічого не порушувала: Alina Pash емоційно прокоментувала звинувачення Стерненка

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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14 лютого, 21:32
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Ситуація з Нацвідбором продовжує розпалюватися. Після фіналу, де перемогла Alina Pash, регулярно з'являються новини, що підливають масла у вогонь.
Аліна Паш прокоментувала слова активіста
Аліна Паш прокоментувала слова активіста / Фото: instagram.com/alinapash, Українська Вікіпедія/FB

Після фіналу Нацвідбору, який виграла Alina Pash, розігралися неабиякі пристрасті. І після заяви активіста Сергія Стерненка про те, що співачка підробила довідку про в'їзд до Криму з території України, Alina Pash вирішила прокоментувати ситуацію

Alina Pash
Alina Pash / Фото: Facebook-сторінка Alina Pash

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Хочу прокоментувати публікацію Сергія Стерненка. Не можу просто дивитися на це зі сторони. По-перше, хочу звернути увагу, що людина із бездоганною репутацією Сергій Стерненко публічно каже, що вона має доступ до державних баз даних і може "пробити" будь-яку людину, де б не був. Наскільки мені відомо, подібну інформацію Прикордонна служба може надавати за запитом фізичної особи про себе особисто, за запитом суду чи за адвокатським запитом. Який із них, мені цікаво, робив пан Стерненко?

Про довідку співачка, з якою "Суспільне" поки що не готове підписувати договір, повідомила таке:

Я хворіла, тому дала письмовий дозвіл представнику команди запросити довідку від Прикордонної служби України. По довіреності було надіслано цей запит, відповідь прийшла досить пізно, майже в день відбору. Представник моєї команди відразу надав докази Суспільному. Також я подала повторний запит, аби отримати таку довідку безпосередньо в свої руки. Як тільки вона буде у мене, я оприлюдню її в своєму акаунті в Instagram. І я буду брати стільки довідок скільки потрібно, аби довести, що я нічого не порушувала.

Також зірка звернулася із вдячністю до всіх, хто її підтримує.

Я хочу подякувати всім українцям, що підтримали мене на Національному відборі і продовжуєте підтримувати. Це безцінно! Я вірю, що кожен з вас розуміє і відчуває силу моєї пісні. Що цей посил має прозвучати на весь світ!

- поділилася співачка на своїй Instagram-сторінці.

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Alina Pash зараз в центрі скандалу
Alina Pash зараз в центрі скандалу / Фото: Facebook-сторінка Alina Pash

Ми продовжуємо стежити за ситуацією.

Коротко про скандал із Alina Pash

Минулої суботи Аліна Паш виграла Нацвідбір на "Євробаченні-2022", але не всі погоджуються з її перемогою. Того ж вечора гурт KALUSH, який переміг у глядацькому голосуванні, але в підсумку зайняв друге місце на Нацвідборі, звинуватив організаторів у фальшуванні результатів – нібито результати було сфабриковано заради перемоги Паш.

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Сама співачка опинилася в центрі скандалу ще й тому, що раніше в ЗМІ та соцмережах була опублікована інформація про те, що Аліна відвідувала окупований Крим з території Росії у 2015-му ( цей факт дівчина спростовує та стверджує, що закони України вона не порушувала). Також співачка відвідувала Москву та фотографувалася на тлі Кремля. З 2019 року артистку було внесено до бази "Миротворець".

Також читайте інформацію, про що говорили на прес-конференції Суспільного у зв'язку із проблемним Нацвідбором.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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