Хто вестиме Нацвідбір на "Євробачення"-2022: реакція Сергія Притули

Сергій Притула прокоментував слухи про те, що він може провести Нацвідбір на "Євробачення" / Фото: открытые источники

Вже 12 лютого у Центрі культури та мистецтв НАУ оберуть того, хто представлятиме Україну на "Євробаченні". А поки що триває активно обговорення того, хто відповідатиме за атмосферу на фіналі заходу.

У Мережі кажуть, що це може бути Маша Єфросиніна, Сергій Притула, Злата Огневич (на піку хвилі після "Холостячки") або Тимур Мірошниченко.

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Не вичікуючи паузу, Сергій Притула вирішив роз'яснити ситуацію, щоб припинити хвилю чуток. На своїй сторінці в Instagram шоумен та політик залишив наступне послання, полегшивши журналістам роботу:

Сергій Притула відреагував на слухи в Мережі / Фото: instagram.com/siriy_ua

Я не планував і не планую долучатися до нацвідбору ЄБ-2022! Те чим я зараз переймаюся – це масштабування своїх волонтерських потуг на тлі чергової російської загрози та подальше формування політичної партії. Нарешті, я працюю у холдингу SLM, з командою якого мав честь відпрацювати ведучим кілька сезонів нацвідборів. Як частина колективу, який творив музичну історію України і привів мене до нагороди "Телетріумф" у номінації "Ведучий/ведуча музичної програми/концерту/церемонії" я залишусь разом із нашою командою по той бік екрану, де збираються глядачі!

За словами Притули, у Суспільного є свої особи і він підтримає будь-кого, хто стане обличчям цього Нацвідбору, але далі він дивитиметься захід лише як глядач.

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Тому варто очікувати наступних оновлень на тему.

Незабаром Україна визначиться зі своїм представником для конкурсу

До слова, цього тижня також обговорюють скандал на Нацвідборі, в якому опинилася співачка ERIA .